Kitajska pripravljena na vse scenarije, omenjajo tudi oborožene sile

Nancy Pelosi je po ponedeljkovem obisku Singapurja danes prispela v Kuala Lumpur, kjer se bo srečala z malezijskim premierjem in s predsednikom tamkajšnjega spodnjega doma parlamenta. Pri tem so vanjo uprte oči Kitajske, ki pozorno spremlja, ali se bo Pelosijeva morebiti ustavila tudi na Tajvanu. Kitajska Tajvan namreč obravnava kot del svojega ozemlja in vsakokrat obsoja politične stike Tajpeja z državami, ki v skladu s politiko ene Kitajske ne priznavajo Tajvana. Med temi državami je velika večina članic Združenih narodov, vključno z ZDA.

Bela hiša je opozorila, da bi se lahko Kitajska na morebiten obisk Nancy Pelosi na Tajvanu odzvala z vojaškimi provokacijami. To bi lahko vključevalo izstreljevanje raket blizu Tajvana ali obsežne zračne ali pomorske dejavnosti, je pojasnil John Kirby. Tajvanski in ameriški mediji ugibajo, da namerava Pelosijeva v torek zvečer obiskati Tajpej, vendar za to še ni uradne potrditve. Tajvanski premier Su Tseng-chang je v odgovoru na vprašanja novinarjev na to temo dejal, da na otoku toplo pozdravlja vse tuje goste, piše BBC.

V Beli hiši so dejali, da ima Pelosijeva pravico obiskati otok, ob tem pa opozorili na verjetnost kitajskega odgovora v obliki vojaških provokacij. Četudi naj bi administracija predsednika Joeja Bidna nasprotovala obisku Pelosijeve, je Kirby poudaril, da ima demokratska političarka pravico do tega. Sklicujoč se na obveščevalne vire je Kirby sporočil, da ne verjamejo v neposreden napad na vojaško letalo, ki prevaža Pelosijevo, a dodal, da Kitajska v odziv na morebiten obisk pripravlja vojaški odgovor v obliki izstrelitev raket v Tajvansko ožino ali večjega vdora v tajvanski zračni prostor. Kirby je ob tem poudaril, da ostaja politika ZDA do Tajvana nespremenjena.

Tajvanska vojska je danes sporočila, da je prepričana v svojo sposobnost, da obrani otok pred naraščajočimi grožnjami Kitajske. V sporočilu za javnost je obrambno ministrstvo navedlo, da "natančno pripravljajo različne načrte" in da bodo sile ustrezno nameščene v skladu z grožnjo.

V nadaljevanju obiska je na urniku Pelosije predviden še obisk Japonske in Južne Koreje. Tajvana ni med uradnimi postojankami turneje. Obisk 82-letne političarke bi bil najvišji ameriški obisk na otoku v več desetletjih. Zadnji predsednik predstavniškega doma kongresa, ki je obiskal Tajvan, je bil republikanec Newt Gingrich leta 1997.