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Bela hiša: Melania Trump dosegla premirje v ukrajinskem Oleškiju

Oleshky, 23. 10. 2026 16.24 pred 8 minutami 2 min branja 5

Avtor:
L.M. STA
Melania Trump

Bela hiša je sporočila, da je prva dama ZDA Melania Trump dosegla prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino v mestu Oleški na jugu Ukrajine. Državi naj bi začasno ustavili vse vojaške aktivnosti na tem območju, da bi omogočili dostavo humanitarne pomoči in evakuacijo civilistov. Premirje naj bi začelo veljati 29. oktobra, vendar Moskva in Kijev dogovora za zdaj še nista potrdila.

Melania Trump je opozorila na izjemno težke razmere v mestu Oleški, ki leži na frontni črti in mu po njenih besedah grozi humanitarna katastrofa, poroča Al Jazeera. Prebivalci imajo omejen dostop do elektrike, ceste so minirane, mesto pa je redna tarča vojaških napadov.

"Jasno je bilo, da brez mojega posredovanja humanitarne pomoči v mesto ne bi bilo mogoče dostaviti in evakuirati starejših," je sporočila prva dama v izjavi, ki jo je objavila Bela hiša.

Po navedbah Washingtona sta prva dama in njen predstavnik neposredno sodelovala z ruskim in ukrajinskim vodstvom pri določanju pogojev za lokalno prekinitev ognja. Bela hiša je Melanio Trump opisala kot edino posrednico, ki je vodila pogovore z obema stranema ter usklajevala cilje dogovora, tehnične postopke, časovni okvir in pogoje njegovega izvajanja.

Mesto Oleshky
Mesto Oleshky
FOTO: AP

V mestu Oleški v regiji Herson na jugu Ukrajine se razmere za civiliste vse bolj zaostrujejo. Ruske sile so ga zavzele leta 2022, ob začetku obsežne invazije na Ukrajino. Mesto je bilo močno prizadeto tudi leta 2023, ko se je porušil jez Kahovka na reki Dneper in povzročil obsežne poplave. Moskva in Kijev sta za uničenje jezu obtožila druga drugo.

Pred vojno je v Oleških živelo približno 24.000 ljudi, danes pa jih je tam po navedbah iz besedila le še okoli 2000. Preostali prebivalci se soočajo z vse hujšo humanitarno krizo, pomanjkanjem hrane in zdravil ter nevarnostjo, da se znajdejo v navzkrižnem ognju med ruskimi in ukrajinskimi silami.

Napoved prihaja v času novih prizadevanj administracije Donalda Trumpa za končanje vojne, ki med drugim vključujejo tudi povečevanje pritiska na Ukrajino in več nedavnih popuščanj Rusiji.

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Melania Trump Oleshky Ukrajina Rusija humanitarna pomoč

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KOMENTARJI5

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street45
23. 10. 2026 17.04
Kaj pa na zahodnem bregu bo kakšen pritisk? Al bomo še počasi začel dobivat "begunce" od dol, ko bo vse skup zravnano z zemlo? Ravno danes je Izraelska vojska začela ilegalno z rušenjem celotnih naselbin. Kje bodo enkrat končali vsi ti ljudje?
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0 0
Gnile banane
23. 10. 2026 17.03
Bomo vidl 29. oktobra, če je res kaj dosegla, težko verjamem,...
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+1
1 0
modrook
23. 10. 2026 16.56
pritisk na Ukrajino je isto ko da bi ZDA pritiskale na Poljsko namesto na Nemcijo leta 41'
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+1
1 0
Aven
23. 10. 2026 16.55
Oleški je tarča Ukrajincev.
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-1
0 1
Lzak128
23. 10. 2026 16.50
Če kdo to verjame je res...
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