Bela hiša: Melania Trump dosegla premirje v ukrajinskem Oleškiju

Melania Trump je opozorila na izjemno težke razmere v mestu Oleški, ki leži na frontni črti in mu po njenih besedah grozi humanitarna katastrofa, poroča Al Jazeera. Prebivalci imajo omejen dostop do elektrike, ceste so minirane, mesto pa je redna tarča vojaških napadov.
"Jasno je bilo, da brez mojega posredovanja humanitarne pomoči v mesto ne bi bilo mogoče dostaviti in evakuirati starejših," je sporočila prva dama v izjavi, ki jo je objavila Bela hiša.
Po navedbah Washingtona sta prva dama in njen predstavnik neposredno sodelovala z ruskim in ukrajinskim vodstvom pri določanju pogojev za lokalno prekinitev ognja. Bela hiša je Melanio Trump opisala kot edino posrednico, ki je vodila pogovore z obema stranema ter usklajevala cilje dogovora, tehnične postopke, časovni okvir in pogoje njegovega izvajanja.
V mestu Oleški v regiji Herson na jugu Ukrajine se razmere za civiliste vse bolj zaostrujejo. Ruske sile so ga zavzele leta 2022, ob začetku obsežne invazije na Ukrajino. Mesto je bilo močno prizadeto tudi leta 2023, ko se je porušil jez Kahovka na reki Dneper in povzročil obsežne poplave. Moskva in Kijev sta za uničenje jezu obtožila druga drugo.
Pred vojno je v Oleških živelo približno 24.000 ljudi, danes pa jih je tam po navedbah iz besedila le še okoli 2000. Preostali prebivalci se soočajo z vse hujšo humanitarno krizo, pomanjkanjem hrane in zdravil ter nevarnostjo, da se znajdejo v navzkrižnem ognju med ruskimi in ukrajinskimi silami.
Napoved prihaja v času novih prizadevanj administracije Donalda Trumpa za končanje vojne, ki med drugim vključujejo tudi povečevanje pritiska na Ukrajino in več nedavnih popuščanj Rusiji.
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