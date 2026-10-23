Bela hiša: Melania Trump dosegla premirje v ukrajinskem Oleškiju

Melania Trump je opozorila na izjemno težke razmere v mestu Oleški, ki leži na frontni črti in mu po njenih besedah grozi humanitarna katastrofa, poroča Al Jazeera. Prebivalci imajo omejen dostop do elektrike, ceste so minirane, mesto pa je redna tarča vojaških napadov.

"Jasno je bilo, da brez mojega posredovanja humanitarne pomoči v mesto ne bi bilo mogoče dostaviti in evakuirati starejših," je sporočila prva dama v izjavi, ki jo je objavila Bela hiša.

Po navedbah Washingtona sta prva dama in njen predstavnik neposredno sodelovala z ruskim in ukrajinskim vodstvom pri določanju pogojev za lokalno prekinitev ognja. Bela hiša je Melanio Trump opisala kot edino posrednico, ki je vodila pogovore z obema stranema ter usklajevala cilje dogovora, tehnične postopke, časovni okvir in pogoje njegovega izvajanja.