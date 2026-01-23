Bela hiša objavila digitalno spremenjeno fotografijo aretacije protestnice

Dve fotografiji aretacije Nekime Levy Armstrong , ki pa predstavljata povsem drugačno podobo. Na eni je mirna, z rahlo privzdignjeno glavo, na drugi pa povsem objokana. Prav tako ima na drugi, ki jo je na spletu delila Bela hiša, nekoliko temnejšo polt. Katera je torej prava?

Kot so ugotovili Guardianovi analitiki, je Bela hiša na svojem družbenem omrežju delila fotografijo, ki je bila prirejena s pomočjo umetne inteligence - tisto torej, ki žensko prikazuje med "dramatičnim jokom".

Armstrongova je bila ena od treh oseb, ki so jih v četrtek aretirali v povezavi z demonstracijami, ki so v nedeljo motile cerkvene obrede v St. Paulu v Minnesoti. Protestniki so trdili, da je bil eden od pastorjev - David Easterwood - vršilec dolžnosti terenskega direktorja urada za priseljevanje in carino St. Paul (ICE).

Aretacije je na družbenem omrežju razkrila tudi ameriška pravosodna ministrica Pam Bondi, ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem pa je manj kot uro po njeni objavi na spletu delila fotografijo aretacije Armstrongove. Slika prikazuje policista z zamegljenim obrazom, ki spremlja Armstrongovo, ki deluje vklenjena, a zbrana.

Le pol ure kasneje se je s svojo, predelano fotografijo na spletu oglasila tudi Bela hiša, lažno sliko pa je poobjavila tudi tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt.