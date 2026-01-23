Naslovnica
Tujina

Bela hiša objavila digitalno spremenjeno fotografijo aretacije protestnice

Washington, 23. 01. 2026 07.34 pred 1 uro 3 min branja 25

Avtor:
M.P.
Digitalno spremenjena fotografija aretacije

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je na spletu delila fotografijo po aretaciji Nekime Levy Armstrong, protestnice proti ameriški imigracijski in carinski službi. A uporabniki so hitro ugotovili, da z objavo nekaj ni prav, kar so kasneje potrdili tudi analitiki. Fotografija je bila namreč digitalno spremenjena s pomočjo umetne inteligence. Resnična fotografija namreč prikazuje mirno in dostojanstveno držo ženske med aretacijo, medtem ko jo lažna prikazuje popolnoma objokano.

Dve fotografiji aretacije Nekime Levy Armstrong, ki pa predstavljata povsem drugačno podobo. Na eni je mirna, z rahlo privzdignjeno glavo, na drugi pa povsem objokana. Prav tako ima na drugi, ki jo je na spletu delila Bela hiša, nekoliko temnejšo polt. Katera je torej prava?

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot so ugotovili Guardianovi analitiki, je Bela hiša na svojem družbenem omrežju delila fotografijo, ki je bila prirejena s pomočjo umetne inteligence - tisto torej, ki žensko prikazuje med "dramatičnim jokom".

Armstrongova je bila ena od treh oseb, ki so jih v četrtek aretirali v povezavi z demonstracijami, ki so v nedeljo motile cerkvene obrede v St. Paulu v Minnesoti. Protestniki so trdili, da je bil eden od pastorjev - David Easterwood - vršilec dolžnosti terenskega direktorja urada za priseljevanje in carino St. Paul (ICE).

Aretacije je na družbenem omrežju razkrila tudi ameriška pravosodna ministrica Pam Bondi, ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem pa je manj kot uro po njeni objavi na spletu delila fotografijo aretacije Armstrongove. Slika prikazuje policista z zamegljenim obrazom, ki spremlja Armstrongovo, ki deluje vklenjena, a zbrana.

Le pol ure kasneje se je s svojo, predelano fotografijo na spletu oglasila tudi Bela hiša, lažno sliko pa je poobjavila tudi tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt.

Digitalno spremenjena fotografija aretacije
Digitalno spremenjena fotografija aretacije
FOTO: Bela hiša

Pam Bondi sicer v svoji objavi ni delila fotografije, zapisala je le, da so aretirali protestnico, ki da je imela ključno vlogo pri organizaciji "usklajenega napada na cerkev v St. Paulu v Minnesoti" ter: "Naj bo jasno in glasno - ne toleriramo napadov na mesta čaščenja."

Ni sicer znano, ali so fotografijo predelali uradniki ameriške administracije, ali preprosto niso razločili resnične fotografije od lažne, ali pa so vedeli, da gre za predelano fotografijo, ki pa so jo vseeno uporabili za svojo propagando.

Med analizo obeh fotografij je Guardian ugotovil, da so elementi obeh slik enaki, spremenjena pa je le ženska v središču pozornosti, kar potrjuje, da gre za isto, a z umetno inteligenco spremenjeno sliko. Kasneje je pripis, da gre za digitalno preurejeno fotografijo, k objavi dodal tudi X.

Preberi še Petletnega Liama pričakali na dvorišču in ga odpeljali v Teksas

Na vprašanje, ali je bila slika digitalno spremenjena, je Bela hiša odgovorila z objavo Kaelana Dorra na omrežju X, v kateri je zapisal: "Še enkrat za tiste, ki čutijo potrebo, da refleksno branijo storilce gnusnih zločinov v naši državi, sporočam tole: Izvrševanje zakona se bo nadaljevalo. Memi se bodo nadaljevali. Hvala za vašo pozornost pri vsem tem."

Račun Bele hiše na omrežju X, ki ima približno 3,5 milijona sledilcev, je od začetka Trumpovega drugega mandata objavil vsaj 14 objav, ustvarjenih z umetno inteligenco, je oktobra poročal Poynter.

bela hiša ice protest fotografija nekima levy armstrong

