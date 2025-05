Na temni strani? Mišičasti Trump z rdečim svetlobnim mečem

"Vesel 4. maj vsem, vključno z radikalno levičarskimi norci, ki se tako zelo borijo, da bi v našo galaksijo vrnili Sithove gospodarje, morilce, preprodajalce drog, nevarne zapornike in znane člane tople MS-13. Vi niste Uporniki, vi ste Imperij," so zapisali na uradnem profilu Bele hiše in dodali parafraziran znameniti rek "Naj bo sila s teboj" iz Vojne zvezd, ki je v angleščini besedna igra z datumom 4. maj: "May the 4th be with you."

Nenavadno voščilo so opremili z novo upodobitvijo predsednika Donalda Trumpa, ki so jo ustvarili s pomočjo umetne inteligence. Na fotografiji je Trump upodobljen v kvazi-jedijevski bojevniški opravi, ki stoji pred ameriško zastavo in razkazuje ogromne mišice, za njim sta ameriška beloglava orla, Trump pa v desni roki vihti svetlobni meč.