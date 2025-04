Bela hiša odgovarja: Musk ostaja

Medij Politico je v sredo ob sklicevanju na vire blizu predsednika Donalda Trumpa poročal, da bo Musk v kratkem zapustil položaj vodje urada Doge in se vrnil k vodenju svojih podjetij.

Novinarska konferenca in oglaševanje Tesle pred Belo hišo

"Elon Musk in predsednik Trump sta oba javno izjavila, da bo Elon zapustil javno službo kot poseben vladni uslužbenec, ko bo njegovo neverjetno delo na uradu Doge končano," je na omrežju X v sredo zapisala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt. Medijsko poročanje je zavrnila kot ničvredno.

Musk je minuli teden v pogovoru za Fox News menil, da bo do izteka svojega mandata uspel opraviti večino dela v povezavi z zmanjševanjem proračunske porabe. Za cilj si je s pomočjo odpuščanj in rezov v porabo zadal prihranek 1000 milijard dolarjev do konca proračunskega leta.

Trump pa je v ponedeljek javno povedal, da bo Musk, ki ima v lasti Spacex in Teslo, v določenem trenutku želel oditi nazaj k svojim podjetjem. "Mislim, da je neverjeten, a mislim tudi, da mora voditi veliko podjetje in da se bo na neki točki vrnil tja," je dejal pred novinarji.