Potovanje na Škotsko: jezni Trump umaknil Wall Street Journal iz kroga novinarjev

"Kot je potrdilo prizivno sodišče, Wall Street Journalu ali kateremu koli drugemu mediju ni zagotovljen poseben dostop za poročanje o predsedniku Trumpu v Ovalni pisarni, na krovu letala Air Force One in v njegovih zasebnih delovnih prostorih. Zaradi lažnega in obrekljivega ravnanja Wall Street Journala ne bo na krovu letala," je povedala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt.