Bela hiša omejuje dostop tiskovnih agencij do Trumpa

Vseh dogodkov okrog predsednika ZDA, na primer v Ovalni pisarni Bele hiše ali na predsedniškem letalu Air Force One, ne morejo v živo spremljati vsi mediji, ki si to želijo. Doslej je veljala tradicija, da se dostop omogoči trem tiskovnim agencijam - praviloma AP, Reuters in Bloomberg - ter enemu novinarju iz tiskanih medijev. Zaradi prisotnosti tiskovnih agencij so zagotovili dostop do informacij tudi vsem drugim medijem.

Sedaj pa namerava Bela hiša to tradicijo prekiniti in najmanj dve od treh mest za tiskovne agencije nameniti vsakič drugemu novinarju. Odločitev, kdo bo lahko postavljal vprašanja Donaldu Trumpu v bolj intimnem okolju, bo sprejemala tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt, poroča tiskovna agencija AP.