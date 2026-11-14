Bela hiša potrdila: Trump, Putin in Ši za skupno mizo

"Predsednik je jasno povedal, da se bo med drugim pogovarjal o zmanjšanju količine jedrskega orožja v svetu, katerega širjenja predsednik Trump vidi kot zelo nevarno," je v petek dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Olivia Wales.

Poleg jedrskega orožja naj bi bila na dnevnem redu pogovorov tudi vojna z Iranom, naj pa trojica ne bi govorila o vojni v Ukrajini, navedbe neimenovanih ameriških predstavnikov povzemajo tuje tiskovne agencije.

Trump bo na dvodnevni vrh Apeca, ki bo združil predstavnike 21 držav, v Shenzhen na jugu Kitajske prispel pozno v sredo. V četrtek se bo s Xijem sestal na dvostranskem srečanju, ki bo njuno že četrto, odkar se je Trump leta 2025 vrnil na predsedniški položaj. Ni pa predvideno ločeno srečanje Trumpa in Putina.

Februarja se je iztekla veljavnosti sporazuma Novi Start, edinega preostalega dogovora, ki je omejeval zaloge strateških bojnih konic ZDA in Rusije, novega dogovora pa ti jedrski velesili za zdaj nista sklenili. Trump se je zavzel za nov dogovor, ki bi vključil tudi Kitajsko, ki vse bolj krepi svoj jedrski arzenal.