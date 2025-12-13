Tožba Beli hiši: rušenje zaradi plesne dvorane kršitev zakona

"Noben predsednik nima zakonskega dovoljenja, da bi porušil dele Bele hiše brez kakršnega koli pregleda - ne predsednik Donald Trump, ne predsednik Joe Biden in ne kdorkoli drug," piše v tožbi.

Organizacija poziva zvezno sodišče v Washingtonu, naj ustavi gradnjo dodatka, dokler Bela hiša "ne bo upoštevala zakona z zakonsko predpisanimi postopki pregleda".

"Bela hiša je verjetno najbolj evokativna stavba v naši državi in svetovno priznan simbol naših močnih ameriških idealov,"je dejala Carol Quillen, predsednica Nacionalnega sklada za ohranjanje zgodovinske dediščine, neprofitne organizacije, ustanovljene leta 1949 s kongresno listino.

Organizacija v tožbi trdi, da je Bela hiša kršila zakon, ker je začela gradnjo, ne da bi vložila načrte pri Nacionalni komisiji za načrtovanje kapitala, ker ni zahtevala okoljske presoje projekta in ker ni želela pridobiti dovoljenja kongresa.