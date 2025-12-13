Svetli način
Tožba Beli hiši: rušenje zaradi plesne dvorane kršitev zakona

13. 12. 2025

D. S.
4

Ameriški nacionalni sklad za ohranjanje zgodovinske dediščine, ki mu je ameriški kongres naložil pomoč pri ohranjanju zgodovinskih znamenitosti, je tožil Belo hišo, da bi ustavil gradnjo nove plesne dvorane predsednika Donalda Trumpa. V tožbi trdijo, da Bela hiša pred rušenjem vzhodnega krila oktobra ni pridobila potrebnih pregledov.

"Noben predsednik nima zakonskega dovoljenja, da bi porušil dele Bele hiše brez kakršnega koli pregleda - ne predsednik Donald Trump, ne predsednik Joe Biden in ne kdorkoli drug," piše v tožbi.

Organizacija poziva zvezno sodišče v Washingtonu, naj ustavi gradnjo dodatka, dokler Bela hiša "ne bo upoštevala zakona z zakonsko predpisanimi postopki pregleda".

"Bela hiša je verjetno najbolj evokativna stavba v naši državi in svetovno priznan simbol naših močnih ameriških idealov,"je dejala Carol Quillen, predsednica Nacionalnega sklada za ohranjanje zgodovinske dediščine, neprofitne organizacije, ustanovljene leta 1949 s kongresno listino.

Organizacija v tožbi trdi, da je Bela hiša kršila zakon, ker je začela gradnjo, ne da bi vložila načrte pri Nacionalni komisiji za načrtovanje kapitala, ker ni zahtevala okoljske presoje projekta in ker ni želela pridobiti dovoljenja kongresa.

Prav tako dodajajo, da Trump krši ameriško ustavo, ki kongresu pridržuje pravico do razpolaganja in sprejemanja vseh pravil v zvezi s premoženjem, ki pripada Združenim državam.

Bela hiša je v izjavi, v kateri se je odzvala na tožbo, zapisala, da "ima predsednik Trump vsa zakonska pooblastila za posodobitev, prenovo in polepšanje Bele hiše – tako kot so to počeli vsi njegovi predhodniki".

Vzhodno krilo so oktobra porušili, da bi naredili prostor za Trumpovo večmilijonsko plesno dvorano, za katero pravi, da jo financirajo zasebni donatorji. Od takrat se je predlagani načrt razširil iz plesne dvorane s kapaciteto 500 ljudi na prostor, ki lahko sprejme 1350 gostov.

Prejšnji teden je Bela hiša zamenjala arhitekta, ki je nadzoroval projekt. Nekdanji glavni arhitekt se je domnevno sprl s Trumpovimi uradniki glede velikosti in obsega prizidka.

"Veste, že 150 let poskušajo zgraditi plesno dvorano," je Trump dejal na kongresnem plesu. "Nikoli je niso postavili, mi pa smo jo. V zelo kratkem času, približno v letu in pol, boste imeli najboljšo plesno dvorano kjer koli v državi," je zaključil.

RdečiKarton
13. 12. 2025 15.50
To pa res ni niti edina niti prva niti največja kršitev zakonov oranžnega... Trenutno ima veliko večje težave od tega. Je pa prvi ameriški predsednik katerega niti cel kup afer ni odnesel. Požvižga se on na integriteto. Pomembna je zgolj oblast in moč. Za vse ostalo mu je malo mar.
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
13. 12. 2025 15.43
+0
T nobenga ne zanima kaj ima povedati ena skrajna levicarka zaradi katerih drzave propadajo in zgledajo kot srednji vek.
ODGOVORI
1 1
lokson
13. 12. 2025 15.36
+2
Me dajo in ne dajo miru teli lunatiki. Sedaj se bodo obešali na vsako malenkost. Prej so leta razlagali, da so dogodki najvišjega ranga pod šotorom in da je to sramota za ZDA, sedaj pa jim zopet ni prav. Te lenuharske aktivistične organizacije, je treba nujno regulirat in obdržati nevladne organizacije, od katerih ima skupnost dejansko nekaj in ne samo floskule, katere jih držijo pri življenju. Banda.
ODGOVORI
3 1
Petur
13. 12. 2025 15.23
+1
pozno.samo igra .sedaj je zrušeno...koliko otrok bi bilo sitih za ta denar...
ODGOVORI
3 2
