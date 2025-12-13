Tožba Beli hiši: rušenje zaradi plesne dvorane kršitev zakona

"Noben predsednik nima zakonskega dovoljenja, da bi porušil dele Bele hiše brez kakršnega koli pregleda - ne predsednik Donald Trump, ne predsednik Joe Biden in ne kdorkoli drug," piše v tožbi.
Organizacija poziva zvezno sodišče v Washingtonu, naj ustavi gradnjo dodatka, dokler Bela hiša "ne bo upoštevala zakona z zakonsko predpisanimi postopki pregleda".
"Bela hiša je verjetno najbolj evokativna stavba v naši državi in svetovno priznan simbol naših močnih ameriških idealov,"je dejala Carol Quillen, predsednica Nacionalnega sklada za ohranjanje zgodovinske dediščine, neprofitne organizacije, ustanovljene leta 1949 s kongresno listino.
Organizacija v tožbi trdi, da je Bela hiša kršila zakon, ker je začela gradnjo, ne da bi vložila načrte pri Nacionalni komisiji za načrtovanje kapitala, ker ni zahtevala okoljske presoje projekta in ker ni želela pridobiti dovoljenja kongresa.
Prav tako dodajajo, da Trump krši ameriško ustavo, ki kongresu pridržuje pravico do razpolaganja in sprejemanja vseh pravil v zvezi s premoženjem, ki pripada Združenim državam.
Bela hiša je v izjavi, v kateri se je odzvala na tožbo, zapisala, da "ima predsednik Trump vsa zakonska pooblastila za posodobitev, prenovo in polepšanje Bele hiše – tako kot so to počeli vsi njegovi predhodniki".
Vzhodno krilo so oktobra porušili, da bi naredili prostor za Trumpovo večmilijonsko plesno dvorano, za katero pravi, da jo financirajo zasebni donatorji. Od takrat se je predlagani načrt razširil iz plesne dvorane s kapaciteto 500 ljudi na prostor, ki lahko sprejme 1350 gostov.
Prejšnji teden je Bela hiša zamenjala arhitekta, ki je nadzoroval projekt. Nekdanji glavni arhitekt se je domnevno sprl s Trumpovimi uradniki glede velikosti in obsega prizidka.
"Veste, že 150 let poskušajo zgraditi plesno dvorano," je Trump dejal na kongresnem plesu. "Nikoli je niso postavili, mi pa smo jo. V zelo kratkem času, približno v letu in pol, boste imeli najboljšo plesno dvorano kjer koli v državi," je zaključil.
