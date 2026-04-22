Bela hiša: Trump ni določil roka Iranu za podajo predlogov

Dejala je še, da je iranska mornarica uničena, ladji pa so zasegli iranski hitri čolni. To po njenih besedah pomeni, da se Iranci obnašajo kot pirati. Zatrdila je, da ameriška blokada iranskih pristanišč ostaja v veljavi.

Iranski zaseg dveh ladij v Hormuški ožini po besedah tiskovne predstavnice Bele hiše Karoline Leavitt ne predstavlja kršenja prekinitve ognja. To pa zato, ker ne gre za ameriški ali izraelski, ampak za mednarodni ladji, je zatrdila.

Predsednik Donald Trump je pred tem na svojem omrežju Truth Social objavil, da Iran na njegovo zahtevo ne bo izvršil načrtovane usmrtitve osmih žensk.

"Zelo cenim, da so Iran in njegovi voditelji upoštevali mojo prošnjo kot predsednika ZDA in preklicali načrtovano usmrtitev," je objavil Trump. Kmalu zatem je Teheran zanikal, da bi načrtoval usmrtitve žensk.

Organizacije za človekove pravice so navedle, da je bila vsaj ena ženska, aretirana zaradi januarskih protestov, obsojena na smrt, medtem ko je vsaj še ena obtožena kaznivih dejanj, za katera je predvidena smrtna kazen, in bi lahko bila usmrčena, poroča tiskovna agencija AFP.

Trump je objavil, da bi izpustitev žensk lahko delovala v korist Irana v pogajanjih.