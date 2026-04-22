Tujina

Bela hiša: Trump ni določil roka Iranu za podajo predlogov

Washington, 22. 04. 2026 23.09 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.H. STA
Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt

Tiskovna predstavnica Bele hiše je povedala, da Trump ob podaljšanju prekinitve ognja z Iranom za nedoločen čas ni določil roka do kdaj pričakuje iranske predloge za nadaljevanje pogajanj. Kot je dodala, pa le Trump ve, koliko časa bo prekinitev ognja držala.

Iranski zaseg dveh ladij v Hormuški ožini po besedah tiskovne predstavnice Bele hiše Karoline Leavitt ne predstavlja kršenja prekinitve ognja. To pa zato, ker ne gre za ameriški ali izraelski, ampak za mednarodni ladji, je zatrdila.

Dejala je še, da je iranska mornarica uničena, ladji pa so zasegli iranski hitri čolni. To po njenih besedah pomeni, da se Iranci obnašajo kot pirati. Zatrdila je, da ameriška blokada iranskih pristanišč ostaja v veljavi.

Predsednik Donald Trump je pred tem na svojem omrežju Truth Social objavil, da Iran na njegovo zahtevo ne bo izvršil načrtovane usmrtitve osmih žensk.

"Zelo cenim, da so Iran in njegovi voditelji upoštevali mojo prošnjo kot predsednika ZDA in preklicali načrtovano usmrtitev," je objavil Trump. Kmalu zatem je Teheran zanikal, da bi načrtoval usmrtitve žensk.

Organizacije za človekove pravice so navedle, da je bila vsaj ena ženska, aretirana zaradi januarskih protestov, obsojena na smrt, medtem ko je vsaj še ena obtožena kaznivih dejanj, za katera je predvidena smrtna kazen, in bi lahko bila usmrčena, poroča tiskovna agencija AFP.

Trump je objavil, da bi izpustitev žensk lahko delovala v korist Irana v pogajanjih.

iran trump zda bela hiša

Slavna komika Eddie Murphy in Martin Lawrence sta postala dedka
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
Rihanna prvič pokazala hčerko, že zdaj je prava modna ikona
Pri 40 letih je prvič postala mama, pri 50 pa igrala Bondovo dekle
Viralni posnetek ženske, ki se ni zmenila za Harryja in Meghan
Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
To je Neži spremenilo življenje
Ganljiv trenutek princese, ki je ogrel srca v palači
Zakaj vas napenja, če jeste zdravo
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Kdaj je drhtenje lahko znak Parkinsonove bolezni
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
Varčevanje je koristno, a ima svoje omejitve
Le ena država se lahko popolnoma prehrani sama
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Najbolj zdrav obrok na svetu? Sestavljajo ga le 4 sestavine
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
