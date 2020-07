Bela hiša želi jeseni za vsako ceno odpreti šolska vrata

Nazaj v šole si želijo učenci, poučevanja na daljavo so naveličani učitelji, izmučeni starši zahtevajo od lokalnih oblasti, naj jim vendar povedo, ali jih tudi jeseni čaka naporno usklajevanje svojih služb in domačega šolanja ali se bodo vrnili k približni normalnosti. Težava je, ker nihče nima jasnega odgovora. V zvezni državi Missouri so bili prepričani, da obvladujejo širjenje koronavirusa, tako da so dovolili delovanje krščanskih športnih taborov Kanakuk za mlade. Celo lokalni strokovnjaki za javno zdravje so menili, da bosta ohranjanje varne razdalje med udeleženci in prepoved zunanjih obiskov dovolj za preprečevanje širjenja okužb. A so se motili. Enega od taborov v bližini kraja Branson so morali zapreti, potem ko so testi pokazali, da se je okužilo najmanj 82 udeležencev, voditeljev in drugega osebja.

Dr. Randalla Williamsa, ministra za zdravje v konservativni zvezni državi Missouri, to ni zmotilo in je v začetku tedna še vedno zagotavljal, da drugih taborov ne bodo zaprli, saj je "šola izjemno pomembna za otroke, prav tako menimo, da so pomembni tudi tabori". Podobne zgodbe prihajajo iz drugih delov ZDA, kjer so tabori za otroke še dovoljeni (nekatere zvezne države, denimo Oregon, New York, New Jersey in Connecticut so jih prepovedale). Zato mnogi starši otrok ne pošiljajo na poletno taborjenje, pa čeprav so ga že plačali. "Izgubili smo 300 dolarjev, toda strah nas je bilo, da je tveganje preveliko," je za Associated Press dejala Tara Carlson iz Nebraske, potem ko sta 9-letni sin in 6-letna hčerka zadnji hip ostala doma. Po njenih besedah verjame, da so ukrepi v taboru ustrezni, toda "ne zaupam drugim družinam, da spoštujejo vse nasvete", je pojasnila odločitev.



Upor proti političnim pritiskom

Poletni tabori potekajo na prostem, šolski pouk pa v učilnicah, ki so še posebej v javnih šolah pogosto prenatrpane, s preslabim zračenjem in brez potrebnih sredstev, da se prilagodijo smernicam, ki jih svetuje zvezno Središče za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC). To je razjezilo Trumpa, da je strokovnjake ošvrknil prek Twiterja s svojo analizo o "strogih in dragih napotkih", ki od šol zahtevajo "zelo nepraktične reči". Težava je, da ne gre le za eno od številnih opletanj prek družbenih omrežij, ampak za mnenje predsednika države. Zato je še isti dan podpredsednik Mike Pence, ki vodi delovno skupino Bele hiše za boj proti pandemiji, razglasil, da po predsednikovem mnenju "smernice ne smejo biti prestroge, to je pa razlog, da bo CDC prihodnji teden objavil nov nabor orodij".