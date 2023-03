'Bela' reka in 'grozovit' smrad: gladina reke prekrita z milijoni poginulih rib

"Ves dan vohamo ta gnilobni vonj. To je grozen vonj in grozno je videti vse te mrtve ribe," pripoveduje domačinka, ki živi zgolj streljaj od reke, ki je povsem prekrita s poginulimi ribami. Domačini so tovrstnih prizorov že vajeni, leta 2019 je na istem območju med dolgotrajno sušo poginilo približno milijon rib, potem ko je zaradi hitrega padca temperature prišlo do cvetenja alg. A kot pravijo, tako množičnega pogina še nikoli niso doživeli. "Danes je tu grozljivo," pripoveduje domačin približno pet kilometrov od mesta Menindee. "Reka je bela. Gledam verjetno kilometer ali kilometer in pol rib in vse so mrtve. To je nepojmljivo."

Razlog za množični pogin naj bi bila nizka raven kisika

Ministrstvo za primarno industrijo zvezne države NSW je v objavi na družbenem omrežju zapisalo, da je vročinski val "dodatno obremenil sistem, ki je doživel ekstremne razmere zaradi obsežnih poplav". Tiskovni predstavnik ministrstva je dejal, da so poginule ribe posledica nizke ravni kisika v vodi, po tem, ko so se poplavne vode umaknile. "Sedanje vroče vreme v regiji prav tako povečuje hipoksijo, saj toplejša voda vsebuje manj kisika kot hladna, ribe pa imajo pri višjih temperaturah večje potrebe po kisiku," je dejal tiskovni predstavnik.

Domačine skrbi, da bo situacija na reki iz dneva v dan slabša. Opozarjajo namreč, da bo najverjetneje poginilo še več rib, saj že razkrajajoče se ribe iz vode črpajo več kisika, ki ga že tako ali tako primanjkuje.