Bele črte čez noč prebarvali v modro in vozniku izdali globo

Zgrožen nad dejstvom, da je bila barva pod kolesi avtomobila še vedno bela, okoli pa modra, se je 65-letni zobozdravnik iz Rima odločil, da prizor posname, videoposnetek pa je postal viralen v samo nekaj urah, poroča Rai News.
"V četrtek zvečer sem parkiral avto v coni z belimi črtami na ulici Via Catullo v soseski Prati, v soboto zjutraj, ko sem šel na sprehod s psom, pa so se črte obarvale modro, na vetrobranskem steklu pa je bila kazen," je povedal Italijan. Redarji so mu izdali kazen v višini 29,50 evra.
Po besedah Stefana Angelonija mu je nek odvetnik celo ponudil brezplačno pravno pomoč, če bi želel tožiti mestne oblasti, a je 65-letnik kazen nemudoma plačal, saj ni želel povzročiti težav svoji svakinji, ki je lastnica vozila.
Po tem, ko je njegov videoposnetek postal viralen, so se oglasili še številni drugi prebivalci Rima s podobnimi izkušnjami. Po besedah Angelonija v času, ko je parkiral vozilo, na območju ni bilo nobenega obvestila, ki bi napovedovalo spremembo parkirne politike. Lastniki okoliških trgovin pa so mu povedali, da so delavci naslednje jutro prišli z opremo in prebarvali vse črte.
Podjetje Atac, ki upravlja parkirne cone v imenu mesta Rim, je v odzivu zapisalo, da so redarji sicer ravnali pravilno, a s "pretirano vnemo", saj so kazni delili nemudoma po spremembi barv. Napovedali so, da bodo preklicali nekaj izrečenih glob na tem območju.
Ob tem so obljubili, da bodo ob naslednji uvedbi modrih linij uvedli daljše prehodno obdobje za voznike, da bi se izognili podobnim situacijam, še poroča Rai News.
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