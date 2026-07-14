Bele črte čez noč prebarvali v modro in vozniku izdali globo

Zgrožen nad dejstvom, da je bila barva pod kolesi avtomobila še vedno bela, okoli pa modra, se je 65-letni zobozdravnik iz Rima odločil, da prizor posname, videoposnetek pa je postal viralen v samo nekaj urah, poroča Rai News.

"V četrtek zvečer sem parkiral avto v coni z belimi črtami na ulici Via Catullo v soseski Prati, v soboto zjutraj, ko sem šel na sprehod s psom, pa so se črte obarvale modro, na vetrobranskem steklu pa je bila kazen," je povedal Italijan. Redarji so mu izdali kazen v višini 29,50 evra.

Po besedah Stefana Angelonija mu je nek odvetnik celo ponudil brezplačno pravno pomoč, če bi želel tožiti mestne oblasti, a je 65-letnik kazen nemudoma plačal, saj ni želel povzročiti težav svoji svakinji, ki je lastnica vozila.