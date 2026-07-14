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Bele črte čez noč prebarvali v modro in vozniku izdali globo

Rim, 14. 07. 2026 09.46 pred 44 minutami 2 min branja 7

Avtor:
M.S.
Parking

Ko je 65-letni Stefano Angeloni parkiral na eni od rimskih ulic, je bil prepričan, da plačilo ni potrebno, saj so bile parkirne črte bele. Ko se je čez dva dni vrnil, ga je pričakal nenavaden prizor. Bele črte so se spremenile v modre, na vetrobranskem steklu pa ga je čakala kazen.

Zgrožen nad dejstvom, da je bila barva pod kolesi avtomobila še vedno bela, okoli pa modra, se je 65-letni zobozdravnik iz Rima odločil, da prizor posname, videoposnetek pa je postal viralen v samo nekaj urah, poroča Rai News.

"V četrtek zvečer sem parkiral avto v coni z belimi črtami na ulici Via Catullo v soseski Prati, v soboto zjutraj, ko sem šel na sprehod s psom, pa so se črte obarvale modro, na vetrobranskem steklu pa je bila kazen," je povedal Italijan. Redarji so mu izdali kazen v višini 29,50 evra.

Po besedah Stefana Angelonija mu je nek odvetnik celo ponudil brezplačno pravno pomoč, če bi želel tožiti mestne oblasti, a je 65-letnik kazen nemudoma plačal, saj ni želel povzročiti težav svoji svakinji, ki je lastnica vozila.

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Po tem, ko je njegov videoposnetek postal viralen, so se oglasili še številni drugi prebivalci Rima s podobnimi izkušnjami. Po besedah Angelonija v času, ko je parkiral vozilo, na območju ni bilo nobenega obvestila, ki bi napovedovalo spremembo parkirne politike. Lastniki okoliških trgovin pa so mu povedali, da so delavci naslednje jutro prišli z opremo in prebarvali vse črte.

Podjetje Atac, ki upravlja parkirne cone v imenu mesta Rim, je v odzivu zapisalo, da so redarji sicer ravnali pravilno, a s "pretirano vnemo", saj so kazni delili nemudoma po spremembi barv. Napovedali so, da bodo preklicali nekaj izrečenih glob na tem območju.

Ob tem so obljubili, da bodo ob naslednji uvedbi modrih linij uvedli daljše prehodno obdobje za voznike, da bi se izognili podobnim situacijam, še poroča Rai News.

italija rim parkiranje

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KOMENTARJI7

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qwerty99
14. 07. 2026 10.30
Ideja za vsakodnevno polnjenje blagajne: ponoči modre črte prebarvati v bele, počakati, da zjutraj parkirajo avtomobili, jih čez dan prebarvati v modre in poslati redarje ...
Odgovori
0 0
lcePower
14. 07. 2026 10.29
So se od zokija naucl
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0 0
Ramzess
14. 07. 2026 10.28
To ni bila pretirana vnema, pač pa načrtno.
Odgovori
0 0
Artechh
14. 07. 2026 10.26
A je to obmocje dogotrajnega parkiranja? Ce ne kje je tocno problem?
Odgovori
-2
0 2
0523
14. 07. 2026 10.19
Sigurno je nil Zokić na obisku s svojimi idejami.
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+2
2 0
vvvilice
14. 07. 2026 10.11
Nova možnost za Ljubljano, če je slucajno še kje kaj ostalo brezplačnega parkiranja
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+8
8 0
300 let do specialista
14. 07. 2026 10.08
😆😆😆 začuda ni v Sloveniji.
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+8
8 0
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