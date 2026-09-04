Čokoladna replika znamenitega spomenika za Modija ni preživela poti

Bart De Wever je na skupni novinarski konferenci z Narendro Modijem v četrtek v šali povedal, da je bila čokoladna skulptura med prevozom poškodovana. "Za razliko od pravih Indijskih vrat (India Gate), ki stojijo že skoraj stoletje, čokoladna različica ni preživela niti poti v Indijo," je dejal. Ob tem je dodal, da je čokolada odlična za diplomacijo, precej manj pa za diplomatska potovanja, navaja Politico.

Darilo je imelo tudi simboličen pomen. Indijska vrata so vojni spomenik v New Delhiju, replika pa naj bi počastila več kot 9000 indijskih vojakov, ki so se med prvo svetovno vojno borili in umrli na belgijskih Flandrijskih poljih.