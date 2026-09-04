Čokoladna replika znamenitega spomenika za Modija ni preživela poti

Bart De Wever je na skupni novinarski konferenci z Narendro Modijem v četrtek v šali povedal, da je bila čokoladna skulptura med prevozom poškodovana. "Za razliko od pravih Indijskih vrat (India Gate), ki stojijo že skoraj stoletje, čokoladna različica ni preživela niti poti v Indijo," je dejal. Ob tem je dodal, da je čokolada odlična za diplomacijo, precej manj pa za diplomatska potovanja, navaja Politico.
Darilo je imelo tudi simboličen pomen. Indijska vrata so vojni spomenik v New Delhiju, replika pa naj bi počastila več kot 9000 indijskih vojakov, ki so se med prvo svetovno vojno borili in umrli na belgijskih Flandrijskih poljih.
Belgija ima sicer pripravljeno še nadomestno različico skulpture, ki je ostala v državi. De Wever je obljubil, da bo ta do Modija prišla nepoškodovana: "Na tak ali drugačen način jo bom dostavil premierju Modiju v enem kosu."
Ob čokoladnem zapletu sta se De Wever in Modi dogovorila tudi o poglobitvi sodelovanja med državama na področju obrambe, boja proti organiziranemu kriminalu in obnovljivih virov energije ter o krepitvi trgovinskih odnosov, poroča Politico. Belgijski premier je indijskega kolega ob tem povabil na obisk Belgije.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.