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Čokoladna replika znamenitega spomenika za Modija ni preživela poti

New Delhi, 04. 09. 2026 15.45 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
L.M.
Bart De Wever in Narendra Modi

Belgijski premier Bart De Wever je indijskemu premierju Narendri Modiju nameraval podariti posebno diplomatsko darilo, repliko znamenitih Indijskih vrat iz najboljše belgijske čokolade. A sladko presenečenje poti v Indijo ni preživelo v celoti.

Bart De Wever je na skupni novinarski konferenci z Narendro Modijem v četrtek v šali povedal, da je bila čokoladna skulptura med prevozom poškodovana. "Za razliko od pravih Indijskih vrat (India Gate), ki stojijo že skoraj stoletje, čokoladna različica ni preživela niti poti v Indijo," je dejal. Ob tem je dodal, da je čokolada odlična za diplomacijo, precej manj pa za diplomatska potovanja, navaja Politico.

Darilo je imelo tudi simboličen pomen. Indijska vrata so vojni spomenik v New Delhiju, replika pa naj bi počastila več kot 9000 indijskih vojakov, ki so se med prvo svetovno vojno borili in umrli na belgijskih Flandrijskih poljih.

Narendra Modi
Narendra Modi
FOTO: AP

Belgija ima sicer pripravljeno še nadomestno različico skulpture, ki je ostala v državi. De Wever je obljubil, da bo ta do Modija prišla nepoškodovana: "Na tak ali drugačen način jo bom dostavil premierju Modiju v enem kosu."

Ob čokoladnem zapletu sta se De Wever in Modi dogovorila tudi o poglobitvi sodelovanja med državama na področju obrambe, boja proti organiziranemu kriminalu in obnovljivih virov energije ter o krepitvi trgovinskih odnosov, poroča Politico. Belgijski premier je indijskega kolega ob tem povabil na obisk Belgije.

Bart De Wever Narendra Modi Indijska vrata diplomacija čokolada

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KOMENTARJI2

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Regina00
04. 09. 2026 16.59
Upam da si bo opomogel po tej strašni in grozljivi novici.
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0 0
JAZsemTI
04. 09. 2026 16.05
Če bi mu nesel Merci pa ne bi bilo članka🤔
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