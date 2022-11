Belgija ima težave pri sežiganju zaseženega kokaina

Kopičenje zaloge, ki so ga povzročile velike zaplembe, je povzročilo omejitve v sežigalnicah, saj ne morejo uničiti tako velike količine tako hitro.

Samo v eni raciji sredi oktobra so v belgijskem pristanišču zasegli več kot šest ton kokaina, ki so ga našli v dveh ladijskih zabojnikih, ki sta prispela iz Surinama, je razkrila belgijska carina.

Podrobnosti o načrtih za sežig in razpored sežiganja oblasti ne izdajo zaradi bojazni, da bi kriminalne združbe napadle lokacije in skušale pridobiti zasežene narkotike.

"A vmes so bili sklenjeni dogovori s sežigalnicami, ki nam bodo zagotovile večjo kapaciteto za sežig."

"Glavno vprašanje za carinsko upravo je čim hitreje uničiti ves kokain," je dejal tiskovni predstavnik zvezne javne službe za finance Francis Adyns. "Če imamo ogromno mamil, v smislu 5 do 8 ton, ni mogoče vsega takoj uničiti zaradi zmogljivosti sežigalnic in glede na okoljske omejitve za uničenje velikih količin mamil," je pojasnil.

"Cena na ulici za gram kokaina je približno 50 evrov. Tako da si lahko predstavljate, če smo zasegli nekaj ton, kakšno ceno to predstavlja," je poudaril Adyns.

"Zaradi teh organizacij, ki se ne bojijo uporabe nasilja, kot smo bili priča na Nizozemskem, in zaradi velike količine denarja, ki je na kocki, si lahko predstavljamo, da obstaja ogromno vprašanje, ko gre za varnost naših agentov," je dejal.

Prestrežene pošiljke narkotikov so razjezile mamilarske združbe

Količina mamil, zaseženih v tovornem pristanišču v Antwerpnu, je v zadnjih petih letih naraščala in se še povečuje. To je spodbudilo carinske organe, da še razširijo svoje delovanje, vključno z zaposlitvijo dodatnih 100 novih varnostnih agentov in namestitvijo skenerjev znotraj pristaniških terminalov, ki bodo lahko pregledovali rizične kontejnerje na kraju samem.

Združbe organiziranega kriminala so se na porast prestreženih pošiljk mamil odzvale z nasiljem in s poskusi teroriziranja celo najvišjih uradnikov v državi.