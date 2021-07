Belgija in Nemčija se utapljata v naplavljenih smeteh

Jean-Jacques De Paoli, predstavnik lokalnega združenja za ravnanje z odpadki Intradel, je pojasnil, da se v objekte za recikliranje pošilja le majhna količina smeti po poplavah v belgijskem mestu Liège. "Razvrstimo, kar zmoremo in kadar lahko," je dejal De Paoli. S čiščenjem so uspeli odstraniti kovine, električne in elektronske odpadke - na primer hladilnike in pralne stroje - nekaj gradbenih odpadkov in bioloških odpadkov, kot so drevesa. Toda večina odpadkov gre "na naše odlagališče ali v sežigalnico".

Poplave so ustvarile mešanico smeti, ki jih je v bistvu nemogoče ločiti. "Največja težava je heterogena mešanica odpadkov," je dejal Patrick Hasenkamp, podpredsednik nemškega združenja lokalnih javnih služb (VKU) in vodja služb za ravnanje z odpadki v mestu Münster. Odpadki niso samo namočeni ali pomešani z blatom, ampak tudi onesnaženi z blatom ali kemikalijami. To zelo otežuje razvrščanje. "Ločimo lahko le grobe agregate, na primer gradbene ruševine ... ali električno opremo."