'Nori morilci Brabant': policija išče tolpo, ki je v osemdesetih umorila 28 ljudi

Policija je v javnost poslala fotografijo moškega, ki stoji sredi gozda, v rokah pa drži puško SPAS 12,javnost pa ob tem zaprosila za informacije, ki bi vodile do razkritja njegove identitete. Šlo naj bi za člana zloglasne tolpe, ki se je je oprijelo ime 'nori morilci Brabant'.

V treh letih je skupina treh moških, ki se jih je oprijelo ime 'Velikan', 'Starec' in 'Morilec', uprizorila več kot deset ropov supermarketov in hostlov, med katerimi so streljali na zaposlene in stranke, tudi otroke. Umorili so 28 ljudi. Še posebej zloglasni so postali zaradi dejstva, da so občasno ukradli le majhne vrednosti denarja, a pri tem ustrelili in umorili več ljudi.

Leta 1985 so nato nenadoma prenehali z ropi in izginili, policija pa jih ni nikoli našla. Predvsem zaradi orožja so se v javnosti in medijih že tedaj pojavljale teorije, da so člani tolpe povezani z žandarmerijo, nekdanjo belgijsko paravojaško enoto. Pojavljale so se tudi teorije, da gre za poskus skrajne desnice ali levice, da bi spodkopali osrednjo oblast.