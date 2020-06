Belgija znova preiskuje umor 16-letnice, zaradi povezave z osumljencem v primeru McCann

16-letno Carolo Titze so našli umorjeno in pohabljeno julija 1996 v letoviškem mestu De Haan na belgijski obali, kjer je bila na počitnicah s starši Tožilstvo v mestu Bruge je za AFP potrdilo, da "ponovno odpirajo primer umora" , a več informacij o tem niso želeli dodati.

Po nedavnem razkritju nemške policije, ki je 43-letnega Christiana Bruecknerja identificirala kot glavnega osumljenca v primeru izginotja britanske deklice Madeleine McCann, pa je Paul Gevaert, sedaj sicer že upokojeni preiskovalec, ki je vodil preiskavo umora Titze, pravi, da zagotovo lahko vzpostavijo povezavo. Preiskavo so sicer uradno zaprli kot nerešeno leta 2016.

V zadnjem tednu so svetovno javnost pretresle številne podrobnosti temačne preteklosti Bruecknerja, predvsem zgodovina spolnih napadov in posilstev. Policijsko kartoteko je prvič dobil že pri rosnih 15 letih, takrat so ga obravnavali zaradi ropa. Dve leti kasneje, leta 1994, je na otroškem igrišču v Würzburgu spolno nadlegoval šestletno deklico. Trenutno je v zaporu, a primeru izginotja Madeleine pa s policijo ne želi govoriti.