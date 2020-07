V otroštvu odvzete materam, sedaj od Belgije zahtevajo odškodnino

Obe deklici sta mešanega porekla; rojeni belemu očetu, naseljencu Konga, in temnopolti materi, zaradi česar so ju belgijske kolonialne oblasti, ki so vladale na tem območju med letoma 1908 in 1960, odvzele njunim materam. Zagovarjale in vzdrževale so strogo družbeno piramido, separacijo belskega in temnopoltega prebivalstva ter sistematično preprečevale medrasne zveze, piše AP.

Monique Bitu Bingi je bila stara štiri leta, ko so jo oblasti v belgijskem Kongu odvzele njeni materi in odpeljale v verski misijon, ki so ga vodile nune. Lea Tavares Mujinga je bila ob odvzemu stara dve leti.

Danes v sedemdesetih letih starosti, Bitu Bingu in Tavares Mujinga skupaj s tremi drugimi osebami, rojenimi med letoma 1945 in 1950, zahtevata odškodnino od belgijskih oblasti, v višini 50.000 evrov. Vseh pet danes živi v Belgiji ali Franciji, kamor so se preselile iz Konga. V Bruslju so skupaj vložile tožbo proti Belgiji zaradi zločinov proti človečnosti - vse to v času, ko se po Belgiji širijo zahteve po odstranitvi kipov belgijskega kralja Leopolda II., številni njegovi spomeniki so bili poškodovani.

V kolonialnih časih je bilo tako na tisoče mešanih otrok, znanih kot "métis", odvzetih in vzgojenih v belgijskih institucijah, tudi v misijonu St. Vincent de Paul. "Uničili so nas, tako moralno kot psihološko," je za AP dejala Bitu Bingi na predvečer 60. obletnice konca kolonialne nadvlade Belgije nad Kongom. "Izgubili smo naše identitete. Opravičila niso dovolj."

"Nimamo identitete, ne vemo, od kod prihajamo ... Smo samo otroci greha," pa je za AP dejala Noelle Verbeeken, še ena izmed omenjene peterice in pri tem uporabila izraz, s katerim so v misijonu označevali odvzete otroke. Tam so dekleta živela v hudih razmerah in v pomanjkanju hrane, so pa prejela izobrazbo - Mujinga je postala učiteljica in se poročila z belgijskim pilotom, Verbeeken pa je postala medicinska sestra.

Situacija se je za njih še poslabšala ob razglasitvi neodvisnosti Konga. Nune in drugo osebje so namreč evakuirali, otroci pa so bili prepuščeni sami sebi. Peterica sedaj upa, da bodo s tožbo belgijske oblasti prevzele odgovornost."Pričakujemo zakon o odškodnini."