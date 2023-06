Belgijce jezijo dolgoprsti turisti: 'Ukradli so celo straniščno desko'

Kot so belgijski televiziji razložili gostinski ponudniki v mestecu Walloon, jih bolj kot turisti motijo njihove nove navade. "Turisti prihajajo k nam samo na stranišče, zapravijo pa nič," so izpostavili enoglasno. To jih je tako ujezilo, da so se obrnili celo na vlado.

Jean-Marc Duflot je lastnik štirih kavarn v okolici Walloona. In kot izpostavlja, je obnašanje turistov preseglo vse meje. "Pridejo, povzročijo gnečo. A samo na stranišču. Kradejo toaletni papir in osvežilce zraka, umivalnike in celo straniščne deske," opisuje.