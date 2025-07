Belgijci preiskujejo smrt 35-letnice na Tomorrowlandu

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Barbara se je vrnila iz šole in vprašala mamo: "Mami, ali je čista resnica, da me je na svet prinesla štorklja?" "Seveda!" "In sosedove otroke tudi?" "Tudi! Zakaj pa me to sprašuješ?" "Ker se mi zdi zelo nenavadno, da toliko ljudi nima spolnih odnosov."