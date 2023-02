Belgijci ugasnili 'razpokan' jedrski rektor ob nemški meji

Nemške oblasti so že več let pozivale k izključitvi 40 let starega reaktorja. Pri tem so navajale varnostne razloge, saj so v tlačnih posodah v objektu našli na tisoče drobnih razpok, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Bruselj je pozive dolgo zavračal, naposled pa se je vendarle odločil za izklop reaktorja. Kot so poudarili, gre za del dolgoročnih načrtov za popolno opustitev jedrskih elektrarn. V Berlinu so odločitev pozdravili kot "ukrep za izdatno povečanje varnosti".

Belgija je nameravala jedrsko energijo opustiti do leta 2025, a je rok v luči energetske draginje zaradi ruske invazije na Ukrajino lani prestavila za desetletje. Kljub temu so septembra lani izključili tudi reaktor v elektrarni Doel blizu Antwerpna na severu države.

Belgija je z jedrskimi elektrarnami pokrila približno polovico svojih potreb po elektriki. Pričakovati je, da bo v prihodnje širila mrežo vetrnih in sončnih elektrarn.