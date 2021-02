Belgijska katoliška šola odpustila učiteljico, ki je igrala v filmih za odrasle

Vodstvo katoliške šole v Vzhodni Flandriji je bilo nadvse presenečeno nad ugotovitvijo učencev, s čim se ukvarja njihova učiteljica v prostem času. Ugotovili so namreč, da igra tudi v pornografskih filmih. Starši so se nato pritožili, češ, da svojega dela tako ne more več opravljati, zato so z njo prekinili delovno razmerje.

Pravni strokovnjak kadrovskega podjetja SD Worx sicer za portal flandernewspravi, da delodajalec nima avtoritete pri tem, kar zaposleni počne v zasebnem življenju. "Delodajalec sicer lahko dokazuje, da je bilo zlorabljeno medsebojno zaupanje,"dodaja. V primeru, da ni šlo za kakršenkoli zločin, delodajalec sicer nima pravice, da čez noč odpusti uslužbenca. "V Belgiji pogodbe o delovnem razmerju ponavadi ne definirajo aktivnosti, ki v zasebnem življenju niso dovoljene. Razlikuje se od podjetja do podjetja. Zelo redko je, da je nekdo odpuščen zaradi stvari, ki jih počne v prostem času,"še razlaga strokovnjak.