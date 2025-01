Belgijska vlada z opozorilom: Ne jejte božičnih drevesc

Dodali so, da je recept navdihnila skandinavska tradicija, vendar pa se z idejo ne strinja belgijska Agencija za hrano. Izdala je namreč opozorilo in ljudi obvestila, da to ni varen način recikliranja dreves. Pozneje je tudi mestni svet izdal še eno obvestilo in javnost opomnil, da niso vsa božična drevesca užitna.

"Ne zamenjujte jih s tiso, ki je strupena," so zapisali na svoji spletni strani. Poleg tega niso užitna številna drevesa, na katerih so bili uporabljeni pesticidi in ognjeodporna razpršila, so dodali.

V izjavi, ki jo je objavil Euronews, je belgijska agencija za živilske standarde dejala, da božična drevesa "niso namenjena temu, da končajo v prehranski verigi". "Ni načina, da bi zagotovili, da je uživanje božičnih drevesc varno, bodisi za ljudi bodisi za živali," so sporočili z agencije.