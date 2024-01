Belgijske oblasti lani zasegle rekordno količino kokaina

OGLAS

Kot so za BBC povedali carinski uradniki v Antwerpnu, jim vojne proti močnim kartelom ne bo nikoli uspelo zmagati. Povečanje nezakonite trgovine je namreč v Belgiji povzročilo naraščajoče nasilje med tolpami, ki se borijo za nadzor nad izredno donosnim trgom s kokainom. Vendar kljub ogromnim količinam kokaina belgijskim carinskim ne uspe odkriti vsega, morda le desetino. "To so količine, ki predstavljajo ogromno nevarnost za varnost v naših pristaniščih in mestih, za varnost vseh pristaniških delavcev ter tudi za varnost naših družin," je za BBC poudaril belgijski finančni minister Vincent Van Peteghem.

Pes išče drogo v zabojnikih v pristanišču v Antwerpnu FOTO: AP icon-expand

Na 160 kilometrov dolgem pomolu se namreč z ladij raztovori na milijone ton blaga, ki se ga nato pošlje na vse konce naše celine. Najpogosteje se droga skriva v zabojčkih s svežim sadjem. Tolpe, ki pošiljajo drogo, naj bi celo predvidevale, da bo del pošiljke odkrit in to vračunale v svoje dejavnosti, vendar so bili kljub temu dobički ogromni. Porast zasegov kokaina je zabeležila tudi belgijska severna soseda, Nizozemska, in sicer 59,1 tone leta 2023, s čimer je utrdila svoj položaj distribucijskega središča za številne dele Evrope, vključno z Združenim kraljestvom.