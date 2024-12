Belgijske spolne delavke imajo odslej pravico do bolniške in porodniške

V Belgiji so maja izglasovali, da bodo spolnim delavcem in delavkam zagotovili enako zaščito pri zaposlovanju kot vsem drugim zaposlenim, da bi preprečili zlorabo in izkoriščanje. Zakon, ki je začel veljati v nedeljo, zagotavlja, da imajo spolne delavke pogodbe o zaposlitvi in pravno zaščito.