Belgijski kmet nenamerno premaknil državno mejo s Francijo

A kot kaže, so ljudje to nenamerno napako sprejeli z lahkim srcem. Namesto da bi incident povzročil mednarodno razburjenje, so se dogodku na obeh straneh meje pošteno nasmejali.

"Belgijo je povečal, Francijo pa pomanjšal, kar ni dobra ideja," je za lokalno televizijo dejal župan belgijske vasi Erquelinnes David Lavaux. Premik meja preglavice povzroča že zasebnim lastnikom zemljišč, kaj šele sosednjima državama.