Belgijski minister: EU bi morala Trumpa udariti tam, kjer najbolj boli

"Ponižujoče pripombe ameriškega voditelja o EU ter ukrepi ZDA, ki so sledili, nas morajo privesti do tega, da se odzovemo s podobno močjo," je za Politico dejal belgijski zunanji minister Maxime Prévot. Po njegovem mnenju bi morala EU dokazati, da si njen trg "zasluži drugačen odnos", kot ga je do zdaj pokazal ameriški predsednik Donald Trump. "V svojem odgovoru na Trumpove carine EU ne bi smela ničesar umakniti z mize, vključno z idejami, ki bi Washington udarile tam, kjer najbolj boli," je dejal. Pri tem je izpostavil predvsem digitalne sektorje.

Belgijski zunanji minister Maxime Prévot FOTO: AP icon-expand

Trumpa so v preteklosti že zmotila pravila EU na področju tehnologije, kot so pravila o moderiranju vsebin in zakon o digitalnih trgih, ki zagotavlja pravične in odprte digitalne trge. S prvo kaznijo na tem področju se sooča tudi družbeno omrežje X, ki je v lasti Trumpovega svetovalca Elona Muska. Lani poleti so namreč regulatorji ugotovili, da podjetje krši pravila EU o družbenih omrežjih. Prévot je ob tem dejal, da bi morali razmisliti tudi o sprožitvi posebnega instrumenta, zasnovanega po prvem Trumpovem mandatu, ki omogoča široke povračilne ukrepe kot odgovor na trgovinsko diskriminacijo. "Ta trgovinska vojna, zlasti kar se tiče carin, je bumerang, ki se lahko hitro vrne," je opozoril. V enotnosti evropskega bloka glede odziva na Trumpove grožnje s carinami se trenutno kažejo razpoke. Evropska komisija je bila po več kritikah prisiljena razširiti posvetovanja s članicami EU glede uvedbe milijardnih carin na izvoz iz ZDA.