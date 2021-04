Belgijski policisti prestregli kodirana sporočila in zasegli 28 ton kokaina

Policijskim strokovnjakom je uspelo pridobiti dostop do šifriranega telefonskega omrežja, ki ga uporabljajo kriminalci. To jim je uspelo s pomočjo platforme Sky ECC, ki je razkrila podrobne informacije o pošiljkah kokaina, poroča CNN. Od 20. februarja so tako policisti v pristanišču Antwerpen zasegli 27,64 tone kokaina, vključno z rekordno pošiljko skoraj 11 ton v noči z 2. na 3. april.

To pa ni prvič, da so organi pregona vdrli v šifrirano platformo, ki jo uporabljajo kriminalci. Lani so agencije v Franciji in na Nizozemskem vdrle v platformo, imenovano EncroChat, in podatke posredovale preko Europola, kar je policiji omogočilo nadzor nad zasebno komunikacijo – vključno s fotografijami in milijoni sporočil kriminalcev.

Po poročanju britanske Nacionalne agencije za kriminal (NCA) je EncroChat, ki je ponujal varno mobilno telefonijo, deloval kot "kriminalni trg", ki ga je 60.000 ljudi po vsem svetu uporabljalo za usklajevanje distribucije prepovedanega blaga, pranje denarja in načrte za ubijanje.

Julija lani je NCA sporočil, da je med operacijo "Venetic", ki velja za največjo tovrstno operacijo v Veliki Britaniji, izvedel 746 aretacij in zasegel za 54 milijonov funtov (63 milijonov evrov) gotovine, 77 kosov strelnega orožja in več kot dve toni mamil.

Nizozemska policija pa je sporočila, da je med preiskavo, poimenovano "Lemont", izvedla 60 aretacij in zasegla 25 ton mamil, 20 milijonov evrov, več deset kosov avtomatskega orožja, 25 avtomobilov in drage ure.