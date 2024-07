Belgijski turist med sprehodom po Dolini smrti utrpel opekline tretje stopnje

Moški je med krajšim sprehodom po sipinah Mesquite Flat Sand Dunes v Dolini smrti izgubil obutev, medtem ko je bila temperatura zraka 50,56 stopinje Celzija, temperatura pri tleh pa je bila še višja. Pri tem je belgijski turist utrpel opekline tretje stopnje.

"Zaradi težav v komunikaciji čuvaji parka niso mogli ugotoviti, ali so se njegovi natikači strgali ali izgubili v pesku," so sporočili iz parka.

Svojci 42-letnika so poklicali na pomoč, s pomočjo drugih obiskovalcev parka pa so ga odnesli na parkirišče. Zaradi hudih opeklin in bolečin so čuvaji parka presodili, da mora nemudoma v bolnišnico. Reševalci so ga poskušali s helikopterjem odpeljati v bolnišnico, a jim je to preprečila vročina, ki je poslabšala pogoje letenja, so zapisali v sporočilu za javnost. Čuvaji parka so zato moškega z vozilom prepeljali na višjo nadmorsko višino, od koder so ga nato s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Las Vegasu.

Opekline tretje stopnje uničijo dve plasti kože in lahko poškodujejo kosti, mišice in kite. Območje opekline je videti belo ali zoglenelo, ker so živčni končiči uničeni, pa je predel omrtvičen.