Belgijsko mestece z mamljivo ponudbo vabi mlajše

"Če se preselite k nam, dobite 10 tisoč evrov." Tako mamljiva je ponudba belgijskega obalnega mesteca Nieuwpoort. Župan si namreč želi znižati povprečno starost prebivalcev, morje in prostrane peščene plaže namreč privabljajo vse več upokojencev. 10 tisočakov zato obljublja mlajšim od 35 let, ki bodo v mestu kupili nepremičnino in se tam stalno prijavili. Tistim, ki skušajo zgolj prihraniti pri nakupu počitniškega domovanja ali pa bi radi zaslužili z oddajanjem, pa sporoča: za subvencijo se lahko obrišete pod nosom.