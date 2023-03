Belgijsko sodišče podaljšalo pripor Evi Kaili

Grška poslanka Eva Kaili , ki je bila po izbruhu afere v začetku decembra odstavljena s položaja podpredsednice Evropskega parlamenta, je že skoraj tri mesece pridržana v belgijskem zaporu in ima omejen dostop do svoje 24-mesečne hčerke. Njenega partnerja Francesca Giorgija , prav tako enega glavnih osumljencev v korupcijskem škandalu, pa so belgijske oblasti konec februarja izpustile iz pripora in mu odobrile hišni pripor. Giorgi, ki je bil pomočnik prav tako zaradi škandala priprtega nekdanjega evroposlanca Piera Antonia Panzerija , je v priporu preživel dva meseca in pol.

Zaradi vpletenosti v škandal, ki je močno pretresel Evropski parlament, so se v priporu znašli še štirje drugi osumljenci. Ob Panzeriju, Kailijevi in Giorgiju še vodja nevladne organizacije No Peace Without Justice, Niccolo Figa-Talamanca. Figo-Talamanco so nato 6. februarja izpustili, za Giorgija pa so prejšnji mesec odredili hišni pripor z elektronsko zapestnico na gležnju. Italijanski evroposlanec Andrea Cozzolino pa je zaradi domnevne vpletenosti v korupcijski škandal v hišnem priporu v Neaplju, kjer čaka na odločitev italijanskih pravosodnih organov glede njegove izročitve belgijskim oblastem.

Preiskovalci so v povezavi z afero, ki je izbruhnila v začetku decembra lani, izvedli racije na več naslovih, med drugim na domovih in v pisarnah v Belgiji, Italiji in Grčiji. Zasegli so tudi 1,5 milijona evrov v gotovini, računalnike in mobilne telefone.