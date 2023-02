Beli kosmatinec Duh, vodja kojotov v Las Vegasu

Z obrobja puščave Nevada prihaja nenavadna zgodba. V okolici Las Vegasa se je namreč pred dobre pol leta kojotom pridružila bela kepa dlake. Ta je skupaj s kojoti odrasla v nekoliko večjega kosmatinca, ki pa iz skupine divjih živali ni izstopal lepo barvi, ampak tudi vrsti. Belega psa so okoliški prebivalci poimenovali kar Duh.

Kolegi kojoti pa Duha niso le posvojili, po napovedi nekaterih oskrbnikov živali je stopil celo na čelo skupine. Z njimi se je redno potepal po mestnem obrobju ter iskal hrano. Oskrbniki bližnjega zavetišča so ga večkrat opazili, a je ob vsakem kontaktu uspel pobegniti. Predvidevajo, da ga je kot mladiča nekdo odvrgel v puščavo, kjer se je spoprijateljil s kojoti.

Ob pregledu: vneta ušesa in oči, zlomljen prst ter kamenje v trebuhu

A konec januarja so domačini opazili, da je Duh začel vidno šepati, zato se je Susan McMullen iz ekipe za lovljenje živali odločila, da mu pomaga. A lovljenje je bilo tudi tokrat težavno, zato so ji pri tem pomagali okoliški prebivalci. Ti so ji izrisali zemljevid Duhovih poti, s katerim ga je lažje izsledila.

Nato je v okolico namestila več zabojev s hrano, ki se ob prihodu živali zaprejo. Tako je konec januarja ulovila tudi belega psa.