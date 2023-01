Beli policist: Upam, da ga bodo poteptali ...

V izjavi sta zapisala: "Zakaj njegova identiteta in vloga, ki jo je odigral, prihajata na svetlo šele zdaj? Že od začetka smo zahtevali, da je policijska uprava Memphisa transparentna z družino in skupnostjo, a zdi se, da ta novica kaže, da niso dorasli situaciji. Vsekakor se postavlja vprašanje, zakaj je bil beli policist vpleten v ta brutalen napad, zaščiten pred očmi javnosti in odgovornostjo. Policijska uprava Memphisa nam dolguje odgovore."

Pet drugih policistov, ki so vsi temnopolti, je bilo pred tem odpuščenih in obtoženih umora druge stopnje. 29-letni Nichols je umrl tri dni po brutalnem pretepu.

Tudi gasilska služba Memphisa je prvič razkrila več podrobnosti o dejanjih svojih članov med incidentom. Povedali so, da so usodnega dne ob 20.31 prejeli klic policije, naj posredujejo v primeru poškodovane osebe.

Reševalno vozilo je prispelo na kraj dogodka in reševalca Robert Long in JaMicheal Sandridge sta posnela prizor, v katerem je bil Tyre Nichols vklenjen na tleh, naslanjal se je na policijsko vozilo. Voznik reševalnega vozila in poročnica Michelle Whitaker sta ostala v vozilu.

Pristojni zdaj pravijo, da sta reševalca pri obravnavi upoštevala le podatke iz prvotnega telefonskega klica, na kraju pa nista opravila ustrezne ocene pacienta. Long, Sandridge in Whitaker naj bi vsi kršili vrsto ustaljenih protokolov.

"Njihova dejanja ali njihova nedejavnost na prizorišču tiste noči ne izpolnjujejo pričakovanj gasilske enote Memphis in ne odražajo izjemnih storitev, ki jih člani enote vsak dan nudijo naši skupnosti," so zapisali pristojni. Trojica sicer (za zdaj) uradno ni obtožena ničesar.

Nicholsov očim, Rodney Wells, je medtem za ABC News Live povedal, da meni, da bi morali "obtožiti vse, so bili aktivni v celotnem postopku".

Okrožni tožilec okrožja Shelby Steve Mulroy zatrjuje, da preiskava še poteka in da bi lahko vložili več obtožnic. "Preiskujemo vse posameznike, vpletene v dogodke pred, med in po pretepu. To vključuje policista, prisotnega ob prvem srečanju s policisti, ki do zdaj še ni bil obtožen, osebje gasilske enote Memphis in osebe, ki so pozneje sodelovale pri pripravi dokumentacije o incidentu. Tožilstvo je bilo izredno hitro in temeljito, da bi obtožilo tiste, katerih kazniva dejanja so bila očitna in so neposredno prispevala k smrti gospoda Nicholsa, vendar ta preiskava nikakor ni končana."