Protasevič priznal krivdo, a rane razkrivajo, da so ga mučili

Pridržani 26-letni beloruski disident Roman Protasevič je v intervjuju na državni televiziji z vidnimi ranami od mučenja na zapestjih priznal, da je organiziral protivladne proteste in da predsednika Lukašenka zdaj spoštuje. V solzah je obljubljal, da se ne bo nikoli več vpletal v politiko in da si želi le normalnega življenja. Njegova družina je ob tem sporočila, da je bilo boleče gledati, kako so ga "zlomili". Da je talec režima, opozarjajo tudi drugi predstavniki opozicije.

Beloruski novinar Roman Protasevič, ki je bil po prisilnem pristanku letala aretiran skupaj s svojim dekletom in je trenutno v zaporu v Minsku, je v oddaji z imenom "Nič osebnega", ki so jo v torek zvečer predvajali na beloruski državni televiziji, povedal, da je na intervju pristal prostovoljno. Kot je dejal, je predsednika Aleksandra Lukašenka res kritiziral, a je potem spoznal, "da dela pravo stvar". "Odkrito priznam, da sem bil eden tistih, ki so ljudi pozivali, naj gredo 9. avgusta na ulice. Takoj, ko so mi predložili dokumente in me obtožili, sem po 342. členu (beloruskega) Kazenskega zakonika krivdo priznal," je dejal. Pozneje je v intervjuju povedal, da spoštuje Lukašenkovo odločitev, da se ne ukloni javni kritiki. "Spoznal sem, da so bile kritike, ki so letele na Aleksandra Grigorjeviča (Lukašenka), poskus pritiskanja nanj. On pa je v mnogih pogledih kljub temu deloval kot jeklen človek," je še dejal in dodal, da ga spoštuje. Na koncu pogovora pa se je zlomil in bruhnil v solze. "O veliko stvareh sem razmislil. Nikoli več se ne želim vpletati v politiko, v kakršne koli umazane igre in obračune. Upam, da lahko popravim stvari in živim normalno, mirno življenje – želim si družine, otrok, in da lahko neham bežati."

Roman Protasevič na enem od protivladnih protestov v Minsku. FOTO: AP

Oče v bolečini: Zlomili so ga in prisilili v to Protasevičeva družina je takoj po oddaji sporočila, da so beloruske oblasti Romana v takšno priznanje prisilile. Kot je za agencijo AFP povedal njegov oče, ga je bolelo, ko je gledal svojega sina na televiziji."Poznam ga in vem, da nikoli ne bi govoril takih stvari. Zlomili so ga in prisilili, da reče tisto, kar so hoteli." Predstavniki opozicije in aktivisti, ki se borijo za človekove pravice, pa opozarjajo na fotografije, s katerih so razvidne rane na njegovih zapestjih, ki pričajo o tem, da so ga mučili.

"Grozljivo je razmišljati o brutalnosti, ki so jo beloruske varnostne sile morale uporabiti, da so Romana Protaseviča prisilile, da je posnel ta video. To bi moral biti dokaz A v tožbi o mučenju in slabem ravnanju pod vodstvom predsednika Lukašenka," je sporočil Kenneth Roth iz mednarodne nevladne organizacije Human Rights Watch. "Protasevič je talec režima," pa je tvitnil Franak Viačorka, svetovalec izgnane opozicijske voditeljice Svetlane Tihanovske. "Boleče je gledati njegovo priznanje. Njegovi starši so prepričani, da so ga mučili. To ni Raman, kot ga poznam (belorusko črkovanje imena, op. a.). Ta človek na Goebbelsovi televiziji je talec režima in moramo narediti vse, da osvobodimo njega in 460 drugih političnih zapornikov." To je bil sicer Protasevičev tretji televizijski nastop, odkar so ga v Minsku pridržali. V enem od prejšnjih intervjujev je dejal, da ne vidi več smisla, da opozicija poziva k protivladnim protestom. Nastopil je tudi v "preiskovalnem dokumentarnem filmu" o Ryanairovem poletu, v katerem beloruske oblasti trdijo, da niso vedele, da je Protasevič na krovu letala, ki so ga preusmerile. Spomnimo 26-letni Protasevič in njegovo 23-letno dekle Sofija Sapega sta prejšnji mesec letela iz Grčije v Litvo, ko se je zaradi nevarnosti bombe potniškemu letalo pridružilo tudi lovsko in ga pospremilo na letališče v Minsku. Bombna nevarnost se je izkazala za lažno, par pa so aretirali takoj, ko je Ryanairovo letalo pristalo na letališču. Njegovo pridržanje je sprožilo svetovno ogorčenje, Evropsko unijo pa spodbudilo, da letalske družbe pozove, naj se izogibajo beloruskemu zračnemu prostoru.

Protaseviču zdaj grozijo resne obtožbe povzročitve množičnih nemirov, za kar bi lahko dobil 15 let zaporne kazni. A beloruska vlada ga je uvrstila na seznam posameznikov, vpletenih v teroristične dejavnosti, za katere so kazni še resnejše. Potniki na letalu so ga slišali, ko je ob aretaciji rekel: "Tukaj me bodo obsodili na smrtno kazen." Kdo je Roman Protasevič? 66-letni Lukašenko, ki je na oblasti že 27 let, je dobil vzdevek "zadnji evropski diktator". Na lanskih volitvah je zatrl nasprotujoče glasove, številne opozicijske osebe pa so aretirali ali pa so morale pobegniti v izgnanstvo. Ko je 9. avgusta razglasil novo zmago, so izbruhnili veliki protesti v državi, manjše demonstracije pa so potekale tudi drugod po svetu. Protasevič je viden, glasen in neustrašen kritik njegovega režima. Že kot najstnik je bil vpleten v demonstracije proti oblasti, pozneje so ga zaradi tega izključili iz programa študija novinarstva na beloruski univerzi. Vedno je stal v prvi bojni liniji protestov. Je tudi soustanovitelj in nekdanji urednik Nexte – kanala, ki je pozorno spremljal lanske proteste proti Lukašenku. Nexta Live vsebino objavlja na platformi za sporočanje Telegram, ki ima več kot milijon naročnikov. Sedež medija je na Poljskem. Telegram je varna aplikacija za pošiljanje sporočil za pametne telefone – to je bil eden redkih načinov, da so se beloruski disidenti lahko organizirali, saj so oblasti med lanskimi velikimi protesti močno zatirale neodvisne medije in blokirale opozicijske spletne strani. Kanal je odkrito sovražen do Lukašenka in je imel pomembno vlogo pri usklajevanju in vodenju protestov ter pošiljanju fotografij in informacij o lanskih protestih v svet. Posnetke, ki jih je objavila Nexta in ki so prikazovali, kako je policija nasilno obračunavala s protestniki, so uporabili mednarodni mediji, ki jim beloruske oblasti takrat niso dovolile vstopa v državo.