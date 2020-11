Belorusi na ulicah z novo taktiko, varnostne sile uporabile solzivec in strašilne granate

V Belorusiji je ponovno na tisoče ljudi mirno protestiralo proti dolgoletnemu predsedniku Aleksandru Lukašenku, ki se kljub očitkom o volilnih prevarah še naprej oklepa položaja. Varnostne sile so ponekod tudi s silo obračunale s protestniki, kažejo posnetki, ki so zaokrožili po spletu.

icon-expand Protesti v Belorusiji FOTO: AP

Največ ljudi se je zbralo v prestolnici Minsk, kjer so Lukašenkovi nasprotniki spremenili taktiko in protestnike pozvali, naj se zberejo v manjših skupinah v svojih četrtih ter se nato združijo v večji protestni shod. Po poročanju lokalnih medijev so v Minsku opazili okoli dvajset takih zborovanj. "Velike kolone ljudi so se zbrale v vseh okrožjih Minska, brez izjeme. Lukašenkova policija obupno hiti od okrožja do okrožja," je dejal opozicijski kanal Telegram Nexta Live, ki je pomagal pri koordinaciji tekočih demonstracij.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Videoposnetki, objavljeni na spletnem kanalu Telegram, prikazujejo zamaskirane moške, ki pretepajo ljudi na tleh. Videti je tudi, kako pripadniki varnostnih sil protestnike zasledujejo vse do notranjih dvorišč stanovanjskih zgradb. Več ljudi so strpali v manjše avtobuse. Kot v prejšnjih tednih je bilo v središču mesta zaprtih tudi več podzemnih postaj, omejena je bila tudi mobilna povezava., še poročaFrance 24.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na ulicah Minska je opaziti na stotine uniformiranih pripadnikov notranjega ministrstva in vojske, pa tudi vodne topove in druga tehnična sredstva. Mediji so poročali tudi o uporabi solzivca in strašilnih granat. Beloruska organizacija za zaščito človekovih pravic Vjasna je objavila, da je bilo na današnjih protestih aretiranih več kot 200 ljudi. Pred enim tednom so oblasti aretirale skupno 300 ljudi, teden prej pa okoli tisoč.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Volitev ne priznava niti Evropska unija Današnji protesti potekajo že 16. nedeljo zapored, odkar je 66-letni Lukašenko razglasil zmago na avgustovskih predsedniških volitvah. Opozicija meni, da so bile volitve prirejene in da je v resnici zmagala njihova kandidatka Svetlana Tihanovska. Volitev v Belorusiji ne priznava niti Evropska unija, ki je zaradi tega in represije nad protestniki uvedla sankcije proti Lukašenku in njegovim pomočnikom. Protestniško gibanje zahteva odhod Lukašenka z oblasti, pa tudi izpustitev vseh političnih zapornikov in konec policijskega nasilja nad mirnimi protestniki.