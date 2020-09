Belorusi znova na ulicah, tokrat v podporo borcem za demokracijo

V Belorusiji že več kot en mesec potekajo protesti proti "zadnjemu diktatorju Evrope" Aleksandru Lukašenku, ki se je razglasil za zmagovalca predsedniških volitev. Njegovi številčni nasprotniki sicer trdijo, da je v resnici zmagala 38-letna Svetlana Tihanovska, ki je po volitvah zbežala v Litvo.

Beloruske oblasti skušajo zatreti opozicijo z aretacijami in izgoni. Tako so ta teden aretirali Kolesnikovo, potem ko so jo domnevno ugrabili in skušali izgnati v Ukrajino, ta pa je protestno raztrgala svoj potni list. Oblasti ji sicer očitajo, da je skušala prevzeti oblast. Kolesnikova pa je vložila ločeno ovadbo, v kateri predstavnikom varnostnih oblasti očita grožnje s smrtjo in ugrabitev.

Kljub prepovedi demonstracij, več sto aretacijam in hudega nasilja Belorusi dnevno pozivajo k akciji in protestom. Nedeljski protesti so največji v zgodovini države, samo v Minsku se zbere tudi po več sto tisoč ljudi v podporo Tihanovski, ki je v petek dopolnila 38 let.

"Putin ne želi biti na strani poraženca"

Lukašenko se medtem pripravlja na obisk v Rusiji, kjer se bo v ponedeljek srečal s predsednikom Vladimirjem Putinom. Čeprav velja za njegovega podpornika, se med beloruskim prebivalstvom krepi upanje, da bo Putin stopil na njihovo stran in pozval Lukašenka k umiku.

Putin je po stopnjevanju mesečnih protestov zaostril svojo podporo Lukašenku. Po poročanju petih ljudi blizu Kremlja, ki so prosili za anonimnost, je Putin prepričan, da opozicijskim demonstrantom ne bo uspelo premagati Lukašenka, poroča Bloomberg.

"Belorusija je izjemnega pomena," je dejal Mihail Vinogradov, ki vodi Peterburško politično fundacijo. "Putin ne želi biti na strani poraženca."

Kriza, ki je zajela najbližjega partnerja Moskve, odmeva upore, ki od leta 2014 v Ukrajini in Armeniji odnašajo voditelje, ki podpirajo Kremelj. Poleg tega so se protesti začeli le nekaj tednov po tem, ko je Putin spremenil rusko ustavo, ki mu omogoča, da svojo vladavino potencialno podaljša do leta 2036.

Rusko vodstvo je osuplo nad obsegom nemirov v Belorusiji, so sporočili iz Kremlja. Moskva sicer ne zaupa Lukašenku, vendar ne more sprejeti opozicije, ki na oblast prihaja z uličnimi protesti. Prav zato bodo podprli Lukašenka, a hkrati spodbujali korake k morebitnemu nasledstvu, so še dejali po poročanjuBloomberga.