Kolesnikovo obtožili 'spodkopavanja nacionalne varnosti', Lukašenko Putina prosil za orožje

Kolesnikovo so pretekli ponedeljek, po množičnih demonstracijah v prestolnici, zamaskirani moški zvlekli v kombi in odpeljali neznano kam. Skupaj z še dvema opozicijskima voditeljema so jo v torek nato odpeljali do meje z Ukrajino ter jo poskušali prisilno izgnati. Kolesnikova pa se je uprla in na koščke raztrgala svoj potni list, da bi preprečila deportacijo.

Vse od tedaj so jo oblasti zadrževale v priporu v Minsku, iz pripora pa je preko svojega odvetnika sporočila, da so ji varnostne sile med poskusom deportacije grozile, da bo državo zapustila "živa ali v kosih".

Danes pa so oblasti sporočile, da je obtožena "dejanj, usmerjenih k spodkopavanju nacionalne varnosti". Grozi ji do pet let zapora.

Gre za še eno v vrsti potez Lukašenkovega režima, s katerimi poskuša zatreti belorusko opozicijo. Dan po predsedniških volitvah 9. avgusta, katerih rezultatov ne priznava Evropska unija, je v Litvo pobegnila Svetlana Tihanovska, ki se je na volitvah zoperstavila Lukašenku, v tujino so ji v tednih zatem sledili drugi opozicijski voditelji in člani Koordinacijskega sveta. Drugi so bili pridržani.

Tihanovska je za ukrajinski spletni medij lb.ua danes dejala, da je pripravljena Lukašenku v primeru njegovega odstopa zagotoviti zaščito pred kazenskim pregonom."Seveda, če bi odšel mirno, na človeški način, potem ta možnost obstaja."