Belorusija: Lukašenko sklical podpornike, EU z ukrepi proti represiji

V beloruski prestolnici so v nedeljo potekali rivalski shodi, saj so bili na ulicah poleg protestnikov tudi Lukašenkovi podporniki. Lokalni mediji poročajo, da se je prireditve v podporo vladi udeležilo 31.000 ljudi. Ministrstvo za notranje zadeve je ocenilo, da se je ta številka gibala pri 65.000, tiskovna agencija AFP pa medtem navaja, da je številka bližja 10.000.

Aleksander Lukašenko, ki na predsedniškem stolčku sedi že 26 let, je v govoru za podpornike dejal, da bo Belorusija v primeru vnovičnih volitev "umrla kot država"."Prišli ste, da bi prvič v četrt stoletja branili svojo državo, svojo neodvisnost, svoje žene, sestre in otroke," je povedal. Dodal je, da se bodo člani opozicije "kot podgane priplazili iz lukenj", če jih tokrat ne bodo zatrli.

"Nisem ljubitelj zborovanj, ampak ni moja krivda, da sem vas moral pozvati na pomoč," je še dejal 65-letni predsednik pred množico ljudi, ki so vihrali z zastavami in vzklikali "Hvala!" in "Belorusija". Poudaril je, da so bile volitve veljavne in da 80 odstotkov glasov podpore, kolikor jih je prejel, ni moglo biti ponarejenih. "Ne bomo predali naše države," je zatrdil.

V javnost so sicer prišla poročila, da so bili delavci državnega sektorja prisiljeni v udeležbo shoda v podporo vladi, saj bi v nasprotnem primeru lahko izgubili službo. Že od začetka protestov delavci državnih tovarn množično odhajajo z delovnih mest in se pridružujejo protestnim shodom proti predsedniku.