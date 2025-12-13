Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Belorusija izpustila zapornike, tudi aktivistko in Nobelovega nagrajenca

Minsk, 13. 12. 2025 16.52 | Posodobljeno pred 32 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
L.M. , STA
Komentarji
12

Belorusija je iz zapora izpustila 123 ljudi, med njimi znano opozicijsko aktivistko Marijo Kolesnikovo in Nobelovega nagrajenca za mir Aleša Bjaljackega. Do izpustitev je prišlo po dogovoru z Združenimi državami Amerike o omilitvi sankcij.

Izpustitve so po poročanju BBC sledile pogovorom med beloruskimi oblastmi in Johnom Coaleom, posebnim odposlancem ameriškega predsednika Donalda Trumpa. ZDA so v zameno odpravile sankcije na izvoz pepelike, ključnega proizvoda beloruskega gospodarstva. Ameriška stran je ob tem napovedala nadaljnjo postopno normalizacijo odnosov. Evropska unija medtem še naprej ne priznava Aleksandra Lukašenka kot legitimnega predsednika države.

Navedli so, da so bili izpuščeni posamezniki po beloruskih zakonih obsojeni za različna kazniva dejanja, med drugim za vohunjenje, teroristične in ekstremistične dejavnosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Beloruske oblasti so izpustile več vidnih političnih zapornikov, med njimi Aleša Bjaljackega, dobitnika Nobelove nagrade za mir 2022, ki je bil zaprt od julija 2021 zaradi dolgoletnega zagovorništva človekovih pravic. Na prostost so izpustili tudi Marijo Kolesnikovo, eno od voditeljic množičnih protestov proti predsedniku Aleksandru Lukašenku leta 2020, ki je bila od takrat zaprta večinoma v izolaciji. Med izpuščenimi pa je tudi Viktar Babaryka, ki je bil aretiran istega leta med pripravami na predsedniško kandidaturo proti Lukašenku.

Nekateri izmed izpuščenih zapornikov počasi prihajajo v Vilno, kjer se že zbirajo ljudje pred ameriškim veleposlaništvom.

Med izpuščenimi zaporniki naj bi bili državljani Velike Britanije, ZDA, Litve, Ukrajine, Latvije, Poljske, Avstralije in Japonske, poroča poljska tiskovna agencija PAP, ki se sklicuje na izjavo Lukašenkovega urada.

Iz Kijeva so sporočili, da je 114 od 123 izpuščenih zapornikov prispelo v Ukrajino. Državljane Belorusije bodo, če to želijo, po prejemu potrebne zdravstvene oskrbe prepeljali na Poljsko in v Litvo, poroča AFP.

Svetlana Tihanovskaja
Svetlana Tihanovskaja FOTO: AP

Izpuščeni in beloruska opozicija v izgnanstvu so se zahvalili Združenim državam in predsedniku Donaldu Trumpu za vlogo pri pogajanjih. Opozicija po poročanju Reuters meni, da je Lukašenkova pripravljenost na izpustitev zapornikov v zameno za določene koncesije dokaz učinkovitosti sankcij. Ob tem voditeljica opozicije v izgnanstvu Svetlana Tihanovskaja poudarja, da je ameriški pristop usmerjen predvsem v humanitarna vprašanja, medtem ko sankcije EU ostajajo ključne za sistemske spremembe.

ZDA in EU so po nasilnem zatrtju protestov po spornih volitvah leta 2020 uvedle obsežne sankcije proti Belorusiji, ki so se še zaostrile po tem, ko je Minsk leta 2022 omogočil uporabo svojega ozemlja za rusko invazijo na Ukrajino. Kljub temu Lukašenko še naprej zanika obstoj političnih zapornikov in jih označuje za "bandite". Po podatkih skupine za človekove pravice Pomlad (Vjasna) je bilo pred zadnjimi izpustitvami v Belorusiji zaprtih več kot 1.200 političnih zapornikov.

John Coale in Aleksander Lukašenko se rokujeta
John Coale in Aleksander Lukašenko se rokujeta FOTO: AP

Ameriški predstavniki so sporočili, da bodo nadaljevali diplomatska prizadevanja za izpustitev preostalih zapornikov. Vzporedno so z Lukašenkom potekali tudi pogovori o vojni v Ukrajini in drugih mednarodnih vprašanjih, pri čemer ZDA menijo, da bi lahko njegove tesne vezi z Vladimirjem Putinom prispevale k iskanju poti do končanja konflikta.

Belorusija ZDA sankcije izpustitev
Naslednji članek

Estonija ob meji z Rusijo postavlja prve od 600 bunkerjev

Naslednji članek

Na loteriji zadel 10 milijonov in vse izgubil: kako mu je uspelo?

SORODNI ČLANKI

Zelena luč smučarske zveze trem Rusom in šestim Belorusom

Litva bo zaradi balonov iz Belorusije razglasila izredne razmere

Ruski in beloruski smučarji, deskarji in skakalci bodo lahko sodelovali v olimpijskih kvalifikacijah

'To, kar se dogaja v Belorusiji, je državljanska vojna'

Litva zaradi beloruskih balonov zapira vzhodno mejo

Na letališčih v Litvi znova začasno prekinili lete: prestregli štiri balone

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vakalunga
13. 12. 2025 17.24
Spet TRUMP blesti )) vsaka čast..
ODGOVORI
0 0
Na pol ovca
13. 12. 2025 17.16
-1
Belorusi izpustili Poljaka ki ga bojda skrbi prihodnost neodvisne Belorusije, ne Poljske.
ODGOVORI
0 1
biggie33
13. 12. 2025 17.15
+0
Bravo Trump, vsaka čast.. to je diplomacija!!
ODGOVORI
2 2
Rudar
13. 12. 2025 17.14
+3
Pa ne, da so pokleknili?
ODGOVORI
3 0
Justice4all
13. 12. 2025 17.03
+2
V Ameriki končaš v Guantanamu...od tam pa ne pridš ven...
ODGOVORI
4 2
Rudar
13. 12. 2025 17.24
Guantanamo je hotel za ruske gulage.
ODGOVORI
0 0
3320.
13. 12. 2025 16.43
+0
Ampak oni naj se nebi držali, dogovorov, ma ja.
ODGOVORI
2 2
borjac
13. 12. 2025 16.42
+6
Kupčija z Trumpom deluje , to je pri raznih problemih zelo pomembno.
ODGOVORI
6 0
vlahov
13. 12. 2025 16.37
+1
Ja Beti ni pomagala .
ODGOVORI
1 0
iziizi
13. 12. 2025 16.24
+0
VAUUUUUU BRAVO TRUMP
ODGOVORI
3 3
Artechh
13. 12. 2025 16.04
+9
Zakaj Biden ni naredil tega?
ODGOVORI
12 3
3320.
13. 12. 2025 16.44
+1
Ker je Biden bil sposoben "naredit" samo nekaj v hlače, ostali paa...
ODGOVORI
3 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385