Belorusija "ruske plačance" in opozicijo obtožuje priprave nemirov pred volitvami

Beloruske oblasti so sprožile preiskavo proti domnevnim ruskim plačancem, ki naj bi bili blizu Kremlju, in glavnima kritikoma predsednika Aleksandra Lukašenka, Sergeju Tihanovskemu in Mikoli Statkeviču, ki jim očitajo načrtovanje množičnih nemirov pred avgustovskimi predsedniškimi volitvami.

Beloruska obveščevalna služba KGB je v sredo aretirala 32 pripadnikov ruskega zasebnega varnostnega podjetja Wagner, ki naj bi ga vodil zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina, in še enega človeka. Sumijo jih, da so skupaj s Tihanovskim in Statkevičem, ki sta od maja v priporu, načrtovali množične nemire. "Delovali so skupaj," je povedal tiskovni predstavnik beloruskega preiskovalnega odbora Sergej Kabakovič. Državni sekretar beloruskega sveta za nacionalno varnost Andrej Ravkov je povedal, da 33 v sredo aretiranih moških pripada skupini 200 oseb. "Iščemo še druge. So kot igla v kopici sena," je povedal. icon-expand Aleksander Lukašenko v Belorusiji vlada od leta 1994. FOTO: AP Lukašenko je od Rusije zahteval pojasnila, a Moskva zavrača očitke, da bi poskušala destabilizirati razmere v Belorusiji."Očitno je, da to ne drži. Rusija in Belorusija sta zaveznici, najtesnejši partnerici," je poudaril tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Belorusko zunanje ministrstvo pa je na pogovor poklicalo ruskega veleposlanika v Minsku, da bi pojasnil"cilje te organizirane skupine ljudi, med katerimi imajo nekateri izkušnje iz oboroženih konfliktov". Ruska skupina Wagner je pogosto deležna očitkov, da deluje na bojiščih v tujini, med drugim v Ukrajini, Siriji in Libiji. Moskva zanika, da bi bila povezana z njo. Beloruske oblasti ocenjujejo, da je namen osumljencev destabilizirati državo pred predsedniškimi volitvami 9. avgusta, na katerih se bo Lukašenko potegoval za šesti mandat. Lukašenko je prepričan, da njegova tradicionalna zaveznica Rusija tokrat podpira njegove nasprotnike. V Moskvi to zanikajo. Tihanovski na volitvah ne sme kandidirati. Namesto njega se bo za položaj potegovala njegova žena. Preiskovalni odbor je danes sporočil, da so proti 41-letniku sprožili še eno ločeno preiskavo, in sicer zaradi spodbujanja"družbenih nemirov" in pozivanja k nasilju nad pripadniki organov pregona. Na volitvah je skušal znova nastopiti tudi Statkevič, a mu tega niso dovolili.