Belorusija: umrl že drugi protestnik, aretirali 6000 ljudi

Oblasti so potrdile, da so od začetka demonstracij aretirali že več kot 6000 ljudi. Predsednik Aleksander Lukašenko je za proteste okrivil brezposelne in kriminalce, ljudi pa pozval, naj si raje poiščejo službo.

V izjavi o smrti protestnika niso natančneje povedali, kdaj je protestnik umrl, zapisali so le, da se je njegovo zdravje v priporu nenadno poslabšalo. Že pred tem je v spopadih med policijo in protestniki v Minsku umrl protestnik, policija pa je potrdila tudi, da je v Brestu bil poškodovan protestnik, ko so uporabili prave naboje.

Na ulicah Minska in drugih mest se je zopet znašlo več sto ljudi. Torkovi protesti so s seboj prinesli vnovične spopade med policijo in demonstranti. Tudi tokrat so za razpršitev množice policisti uporabljali zastraševalne bombe in gumijaste naboje. Več ducat ljudi so priprli, beloruska organizacija za človekove pravice Viasna pa je opozorila, da si mnogi poškodovani v demonstracijah ne upajo poiskati zdravniške pomoči, saj se bojijo preganjanja oziroma aretacije.

V Minsku je bilo poškodovanih tudi nekaj novinarjev, nekatere so priprli. Fotografom so zasegli spominske kartice, tudi fotoreporterju tiskovne agencije Associated Press. Poročevalka Euronewsa Anelise Borges je dejala, da je policija vsako noč protestov bolj organizirana in učinkovita pri obvladovanju množic. Protestniki so zato spremenili taktiko in se začeli zbirati v manjših skupinah do 20 ljudi, potem pa so se hitro razpršili po vsem mestu. Edini medij, ki trenutno deluje nemoteno in nudi informacije o dogajanju v državi, je beloruski Nexta (kar pomeni nekdo), protestniki pa za komuniciranje uporabljajo Telegram.

Čez dan se je včeraj v beloruski prestolnici zbralo skoraj 200 žensk, ki so združene pokazale podporo vsem ranjenim v protestih. S seboj so imele rože, nato pa so se prijele za roke in ustvarile dolgo verigo.

Pogrešani sorodniki