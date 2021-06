Belorusija usklajene sankcije Zahoda označila za sovražno dejanje

V Minsku so ob tem danes dodali, da zahodne države s sankcijami pritiskajo na suvereno državo, Belorusija pa bo storila "vse, kar je mogoče za zaščito svojih državljanov in podjetij" , tako da omejitve "ne bodo imele želenega učinka" .

Voditelji članic EU se bodo v četrtek in petek sicer sestali v Bruslju. Med drugim je pričakovati tudi razpravo oziroma sporočila v povezavi z Belorusijo, potem ko je unija v začetku tedna potrdila četrti sveženj sankcij proti oblastem v Minsku zaradi zatiranja prebivalstva in prisilnega pristanka Ryanairovega letala s ciljem prijetja novinarja Romana Protaseviča.

EU in ZDA so po nasilnem zatrtju beloruske opozicije po lanskoletnih predsedniških volitvah, na katerih si je šesti mandat zagotovil dolgoletni beloruski voditelj Aleksander Lukašenko, že uvedle sankcije proti več deset posameznikom in pravnim osebam. Po prisilnem pristanku Rynairovega letala sta Bruselj in London uvedla sankcije še proti sedmim predstavnikom Belorusije, vključno z obrambnim in prometnim ministrom.

Zunanji ministri so na ponedeljkovem srečanju v Luxembourgu sprejeli sankcije za 86 posameznikov in pravnih oseb. Sankcije se nanašajo na glavni vir prihodkov za beloruski režim, izvoz kalijevih gnojil ter tobačno in naftno industrijo.

Poleg EU so usklajeno sankcije proti Belorusiji uvedle še ZDA, Velika Britanija in Kanada.