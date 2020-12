Beloruska opozicija prejela nagradov Saharov za svobodo misli

Beloruska opozicija, zbrana v t. i. koordinacijskem svetu, zahteva odstop beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka , nagrado pa je dobila za pogum in odločnost v boju proti režimu, pri katerem vztraja na množičnih protestih. "Ste na strani resnice, ki je groba sila nikoli ne more premagati. Moje sporočilo za vas je, da ostanite odločni in ne odstopite od svojega boja. Mi vam stojimo ob strani," je ob razglasitvi nagrade novembra dejal David Sassoli.

Številne predstavnike opozicije so med protesti zaprli ali pa so zbežali iz države. Tihanovska se je po volitvah zatekla v Litvo, od koder nadaljuje svoj boj.

Vodja beloruske opozicije je danes ob prejemu nagrade Saharov v Evropskem parlamentu opozorila, da brez svobodne Belorusije tudi Evropska unija ni popolnoma svobodna. EU in svet je zaprosila za nadaljnjo podporo boju beloruskega naroda za demokratično in svobodno Belorusijo. "Zavezani smo zmagi in bomo zmagali,"je poudarila. Tihanovska je danes spomnila na številne mirne protestnike, ki so bili ubiti in pridržani med protesti. Ob tem je dodala, da s svojimi dejanji dokazujejo, da so neustrašni.

Evropski parlament nagrado Saharov podeljuje posameznikom ali organizacijam, ki so se posebej odlikovali v svojem zavzemanju za človekove pravice in svobodo govora. To je tretjič, da so nagrado podelili beloruskim aktivistom; leta 2006 jo je prejel opozicijski voditelj Aleksander Milinkevič, leta 2004 pa združenje novinarjev.