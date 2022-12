Beloruska opozicijska voditeljica po zdravljenju spet v zaporu

"Marija je bila konec tedna iz bolnišnice za nujne primere v Gomelu prepeljana v kazensko kolonijo," je v ponedeljek sporočila tiskovna služba opozicijskega politika in nekdanjega predsedniškega kandidata Viktorja Babarika. Ob tem so pojasnili, da bodo zdravniki zdravstveno stanje Marije Kolesnikove spremljali vsaj deset dni. Njen oče naj bi jo med desetminutnim obiskom videl in potrdil, da je živa. "Izgubila je nekaj telesne teže, a je še vedno pri močeh," je še sporočila Babarikova tiskovna služba in dodala, da so Kolesnikovo zdravili zaradi razjede na želodcu.