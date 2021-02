Beloruska policija z množičnimi preiskavami nad novinarje in aktiviste

Policija je danes izvedla hišne preiskave na domovih 22 oseb po državi, je sporočila skupina za človekove pravice Vesna. Preiskali so tudi dom predsednika Beloruskega združenja novinarjev (BAJ) Andreja Bastunca ter vodij več sindikatov in več članov Vesne. Preiskali so tudi urade Vesne. Soproga Bastunca je za AFP povedala, da so preiskali tudi urad združenja novinarjev.

V Belorusiji so lani več mesecev potekali množični protesti proti vnovični izvolitvi Aleksandra Lukašenka , ki ga opozicija obtožuje poneverb na avgustovskih volitvah. Policija je na proteste odgovorila z nasiljem in množičnimi aretacijami več tisoč ljudi. Zaradi policijskega nasilja so umrli najmanj štirje protestniki, več neodvisnim novinarjem pa grozijo večletne zaporne kazni.

Državni preiskovalni odbor, ki je pristojen za preiskave hujših zločinov, je sporočil, da so preiskave izvedli v okviru preiskave "organizacije in priprav akcij, ki so resno kršile javni red". V preiskavi okoliščin financiranja protestnih dejavnosti so začeli preiskovati "organizacije, ki se predstavljajo kot tiste, ki branijo človekove pravice", so sporočili.

Vlada je po protestih ostro udarila po neodvisnih medijih. Po podatkih BAJ so lani novinarje pridržali kar 477-krat, več novinarjem pa grozijo obtožbe zaradi kaznivih dejanj. Dva novinarja naj bi danes stopila pred sodnike zaradi organizacije in priprave protestov. Grozi jima do tri leta zapora.