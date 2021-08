Beloruska sprinterka po prihodu na Poljsko: Vesela sem, da sem na varnem

Kot smo že poročali, je beloruska sprinterka Kristina Cimanovska, potem ko so jo hoteli na silo odpeljati nazaj v domovino, zaprosila za pomoč japonsko policijo in Mednarodni olimpijski komite (MOK) ter naposled odpotovala na Poljsko. Cimanovski je sicer možnost azila ponudilo več držav, tudi Slovenija. Namestnik zunanjega ministra Marcin Przydacz je nato v ponedeljek sporočil, da so športnici ponudili humanitarni vizum. Cimanovska je v poljsko prestolnico priletela v sredo.

Danes je na novinarski konferenci povedala, da je vesela, da je na varnem. Razkrila je, da ne namerava zaprositi za politični azil, želi pa ostati na Poljskem. "Vesela sem, da sem tu, da sem na varnem," je povedala Cimanovska in se zahvalila japonskim in poljskim oblastem, da so ji omogočili let v Varšavo.

"Ne razmišljam o političnem azilu," je dodala. "Želim zgolj nadaljevati svojo športno kariero," je izpostavila. Po njenih besedah namerava ostati na Poljskem. "To državo smo izbrali, potem ko sem o tem govorila tudi s svojimi starši, ki so dejali, da je to verjetno najboljša možnost zame," je dejala in dodala, da ji je družina med drugim povedala, da se v beloruskih medijih pojavljajo celo novice o tem, da je "duševno bolna".

Izrazila je upanje, da bodo tja prišli tudi starši. Njen soprog Arsenij Zdanevič naj bi na Poljsko, ki mu je prav tako podelila humanitarni vizum, prispel že danes, je povedala atletinja. Belorusijo je zapustil v začetku tedna.

Sprinterka Cimanovska je prejšnji konec tedna odklonila vrnitev v domovino z olimpijskih iger v Tokiu in zaprosila za zaščito pred beloruskim režimom. Zaplet je nastal, ko jo je beloruski olimpijski komite izključil iz olimpijske odprave. Uradno naj bi brez mesta v beloruski olimpijski odpravi ostala zaradi slabega čustvenega in psihološkega stanja, a v resnici naj bi bila ta odločitev posledica njene javne kritike na račun trenerjev, ki so jo brez opozorila uvrstili v štafeto teka na 4 x 400 metrov.