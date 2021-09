Beloruska voditeljica protestov Kolesnikova obsojena na 11 let zapora

Njen odvetnik Maksim Znak je bil prav tako obsojen na desetletno zaporno kazen, je sporočila tiskovna služba nekdanjega predsedniškega kandidata Viktorja Babarika , čigar kampanjo je vodila Kolesnikova. V videoposnetku s sodišča, ki so ga prikazali ruski mediji, je nasmejana Kolesnikova, ki je bila v stekleni kletki na sodišču vklenjena z lisicami, z rokami naredila simbol v obliki srca, kar je pogosto počela na protestnih shodih.

Vladni predstavniki so poskušali 39-letno Kolesnikovo, ki je odigrala ključno vlogo v lanskih protestih proti Aleksandru Lukašenku, približno mesec dni po začetku protestov izgnati iz države, vendar je na meji z Ukrajino raztrgala svoj potni list in to preprečila, zaradi česar je pristala v priporu.

Na lanskih spornih predsedniških volitvah naj bi Lukašenko prejel 80 odstotkov podpore, a so številni opozarjali na množične napake in prevare pri volitvah in verjeli, da je prava zmagovalka opozicijska kandidatka Svetlana Tihanovska. Opozicija se je s Tihanovsko na čelu tako podala na ulice.

Po protestih so številni Lukašenkovi podporniki pristali za zapahi, številni pa so se zatekli v tujino.