Beloruski aktivist se je odpravil na jutranji tek v Kijevu, našli so ga obešenega v parku

Kot je na družbenem omrežju Telegram sporočila beloruska skupina Pomlad (Vjasna), so njegovi prijatelji povedali, da so ga zadnje čase med tekom zasledovali "tujci".

Šišov se je ob 9.00 odpravil na jutranji tek, s katerega bi se moral vrniti uro pozneje, a se ni nikoli. "Beloruskega državljana Vitalija Šišova, ki je včeraj izginil v Kijevu, so danes našli obešenega v enem izmed mestnih parkov, nedaleč od njegovega doma, " je danes sporočila policija. Dodali so, da so sprožili preiskavo zaradi suma umora, a bodo hkrati preučili vse možnosti – tudi umor, prikazan kot samomor, poroča Reuters.

V Ukrajino prišel tudi soprog beloruske olimpijke Cimanovske

Ukrajina je poleg Poljske in Litve po lanski vnovični izvolitvi predsednika Aleksandra Lukašenka postala pribežališče za številne Beloruse. Na ulice se je takrat podalo na sto tisoče ljudi, ki pa so naleteli na brutalno represijo vladnih sil, zato so številni zapustili domovino. Organizacija pod vodstvom Šišova jim je v Ukrajini pomagala pri iskanju namestitve, zaposlitve in pravne pomoči.