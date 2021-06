Beloruski režim državljanom dodatno omejil izhod iz države

V opoziciji opozarjajo, da Lukašenko nima nobene pravne osnove za sprejemanje tovrstnih omejitev. Kot je za AFP zatrdil Valerij Kovalevski, svetovalec opozicijske voditeljice Svetlane Tihanovske, je ta ukrep povsem jasno v nasprotju z belorusko zakonodajo in tudi ustavo.

Do ukrepa je prišlo po vse več poskusih Belorusov, da bi zapustili državo, kjer Lukašenkov režim vse od spornih volitev avgusta lani izvaja pogrom nad opozicijo in oporečniki.

Beloruska mejna policija je sporočila, da so v zadnjem času prejeli več zahtev, da bi prebivalci Belorusije zapustili državo na podlagi dovoljenja za prebivanje v kateri od drugih držav. A kot so pojasnili, imajo pravico do odhoda iz države le tisti, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v tuji državi. "Dovoljenje za začasno bivanje pa ne predstavlja upravičenega razloga za potovanje v tujino," so navedli po poročanju AFP.

Beloruski režim, ki ga že vse od leta 1994 vodi Lukašenko, je stroge omejitve potovanja v tujino uvedel decembra lani, uradno v kontekstu boja proti covidu-19. Tako je pot iz Belorusije po kopnem mogoča le enkrat v šestih mesecih.

Odprto je bilo potovanje z letali, vendar pa je tudi to sedaj močno omejeno, ker je Evropska unija po zajetju Ryanairovega letala beloruskim letalom prepovedala uporabo evropskega zračnega prostora in letališč, evropskim letalskim družbam pa odsvetovala potovanja v Belorusijo in uporabo beloruskega zračnega prostora.

Litva je medtem ponudila pomoč Belorusom, ki si želijo pobegniti pred Lukašenkovo represijo, in sicer v obliki šestmesečnih vizumov. Očitno pa je Minsk sedaj to možnost odpravil.